Yeni Bir Galaxy M Telefon Beklerken, Çok Farklı Bir Galaxy M Gelebilir

Samsung'un yeni bir Galaxy M akıllı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Gerçekten de yeni bir Galaxy M geliyor ama bu cihaz, beklediğimiz cihaz olmayabilir.

  • Ercan Uğurlu
Şimdi de Samsung Galaxy M Tabletler Geliyor!

Geçtiğimiz ay, Samsung'un Galaxy M serisini yeni akıllı telefon modelleriyle genişleteceğine ilişkin birtakım bilgiler ortaya çıkmıştı. Ama bu modellerin akıllı telefon olmasını beklerken, Sammobile'dan gelen yeni bir rapora göre bu cihaz aslında bir tablet olabilir.

Raporda, Samsung'un tablet kategorisinde Galaxy M serisine de yer vermek istediği ve dedikodusu yapılan Galaxy M62'nin de Galaxy M tablet serisinin ilk modeli olabileceği belirtiliyor. Eğer bu doğru çıkarsa, Galaxy Tab A, Galaxy Tab Active ve Galaxy Tab S serisinden sonra, bu kez de Samsung'un Galaxy M tablet ailesiyle tanışmış olacağız.

Raporda ayrıca Samsung'un Galaxy E serisini de geri getirmeyi planladığı yazıyor. Hatta yakın zamanda sızdırılan Galaxy F62'nin de aslında Galaxy E62 adıyla piyasaya sürülebileceği de iddialar arasında. Evet, hem tablet hem telefon tarafında kafa karıştıran raporlar var. Gerçek için beklememiz gerekecek.

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