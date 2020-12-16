Yeni Bir Galaxy M Telefon Beklerken, Çok Farklı Bir Galaxy M Gelebilir

Samsung'un yeni bir Galaxy M akıllı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Gerçekten de yeni bir Galaxy M geliyor ama bu cihaz, beklediğimiz cihaz olmayabilir.