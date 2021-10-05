Yeni Bir Katlanabilir Telefon Daha Geliyor: Honor Magic X

Uzun bir süre önce, Honor'un da piyasaya katlanabilir bir telefon süreceği hakkında söylentiler yayılmıştı. Şimdi yeni bir sızıntı, Honor'un Magic X adlı bir katlanabilir telefonu yakında piyasaya sürülebileceğini ve bunun da yıl sonundan önce gerçekleşeceğini öne sürüyor.
Söylenti, Çin sosyal medya ağı Weibo'da yayılıyor ve yeni telefonun Huawei Mate X2'ye oldukça benzeyeceği iddia ediliyor. Bilindiği gibi Honor ilk olarak Huawei'nin bir alt markası olarak hayata geçmişti; sonrasında ise satılmıştı. Bu yüzden bu iki firmanın teknoloji paylaşımı büyük bir sürpriz değil. Mate X2 oldukça iyi bir katlanabilir telefon olduğundan, bu haberler katlanabilir telefonlara meraklı kullanıcılar için sevindirici.
Söylentilerde bahsedilen bir diğer konu, telefonun yıl sonuna doğru ortaya çıkacağı ve Honor'un bu modele oldukça güvendiği. Bu tarih, geçtiğimiz şubat ayında yayılan söylentilerle de tutarlı. Telefonun katlanmamış boyutu 8 inç olacak, bu da Huawei Mate X2 ile aynı boyut. İşlemci olarak da Snapdragon 888 veya Snapdragon 888 Plus kullanacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak Honor'un burada durmayacağı, Motorola Razr ve Samsung Galaxy Z Flip 3 ile rekabet etmek için küçük bir katlanabilir model de çıkaracağı düşünülüyor.
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