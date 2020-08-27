Yeni Call of Duty Oyunu Black Ops: Cold War'dan Büyüleyici Bir Video

Sıradaki yeni Call of Duty oyunu Black Ops: Cold War'dan alternatif bir tarih yazan, aynı zamanda PS5'in grafiklerini gözler önüne seren büyüleyici bir video geldi.

Call of Duty Black Ops: Cold War'dan Video

Call of Duty Black Ops: Cold War'ın ilk videosu, tanıtım etkinliğinde ortaya çıktı. Oyunun çıkış tarihi ise 13 Kasım 2020 olarak açıklandı. Videoda Perseus kod adlı bir SSCB ajanının saklandığı yerden ortaya çıkması konu alınıyor. Alternatif bir tarih yazan oyunda dijital Ronald Reagan, buna karşı gereken her şeyi kullanmaya izin veriyor ve CIA ajanları Alex Mason, Frank Woods ve Jason Hudson'u görevlendiriyor. Otomobil çarpışmalarından patlamalara, PS5'ten alınan görüntüler harika görünüyor.

Oynat Call of Duty Black Ops: Cold War'dan Video Call of Duty Black Ops: Cold War'dan alternatif bir tarih yazan, aynı zamanda PS5'in grafiklerini gözler önüne seren ilk video geldi!

Video, iki önemli bilgiyi daha veriyor: Oyunun herkese açık betası ilk olarak PS4'e gelecek ve ön sipariş vererek erişilebilecek. Dünya çapında çoklu oyuncu tanıtımı ise 9 Eylül'de yapılacak. PlayStation Blog'a göre oynaması ücretsiz Warzone, Black Ops: Cold War ile içerik paylaşacak, paylaşımlı ilerleme işlevleri ve envanter eşyaları iki oyunda da kullanılabilecek.

PS4'ten PS5'e geçerken kaldığınız yeri de beraberinizde taşıyacağınız, PS4 sahiplerinin PlayStation Store üzerinden oyunun PS5 sürümüne yükseltme seçeneğine sahip olacakları da belirtiliyor.

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