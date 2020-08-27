Microsoft, Windows 10 Tasarımını Önemli Ölçüde Yeniliyor

Yeni keşfedilen kod referanslarına göre Microsoft, Windows 10'un Başlat Menüsü ve İşlem Merkezinin görünümünü ciddi biçimde elden geçirmeye hazırlanıyor olabilir.
Windows Latest'in raporuna göre keşifler, yeni yayınlanan Windows 10 yapı 20197 sayesinde yapıldı. Yeni yapıda ortaya çıkan yeni Disk Yöneticisinin ve hata onarımlarının yanında, "WinUI" arayüzüne referanslar da keşfedildi.
Microsoft Program Database (PDB) dosyalarında yapılan incelemeler, firmanın şu an Windows 10'un WinUIOnDesktop, WinUIDesktopActionCenter ve WinUIDesktopStartMenu gibi kullanıcı arayüzü işlevlerini test ettiğini gösteriyor. Win UI'nın Microsoft'un Windows 10 ve Windows 10X için geliştirdiği yeni nesil kullanıcı arayüzü olduğunu hatırlatalım.
Microsoft'un bir destek belgesinde Win UI hakkında söylediklerine göre "Windows UI Library (WinUI), hem masaüstü hem de UWP uygulamalarına yönelik bir doğal kullanıcı deneyimi (UX) framework'ü." Firmaya göre WinUI, "en son kullanıcı arayüzü (UI) kalıplarını kullanarak tutarlı, sezgisel ve erişilebilir deneyimler" sunuyor.
Ön izleme yapısındaki referanslara bakacak olursak Microsoft, tüm işletim sisteminde daha tutarlı bir arayüz sunmak için Başlat Menüsü ve İşlem Merkezinde Win UI'nın bileşenlerini kullanabilir.
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