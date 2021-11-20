Yeni HUAWEI MateBook 14s'nin Akıllı Ofis ve Üretkenlik Özellikleri

Yakın zamanda piyasaya sürülen diğer birçok MateBook ailesi ürünü gibi, yeni HUAWEI MateBook 14s de mobil üretkenlik çağı için tasarlandı. Bir çalışanın istek listesindeki her şeye sahip olan MateBook 14s, ultra hafif taşınabilirlik, büyük ve canlı bir ekran ve güçlü performans gibi özellikleriyle rakiplerinden ayrılmasının yanında, gerçekten kusursuz mobil deneyim sunan benzersiz Huawei akıllı yazılımlarına da sahip.
Huawei'nin dağıtılmış teknolojisine dayanan Huawei Share, kullanıcıların farklı cihazlar arasında kolayca dosya paylaşmasına olanak tanıyor. Huawei Share ile kablolar geçmişte kalıyor. Huawei akıllı telefonunuzda yeni Huawei dizüstü bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz resimler, videolar ve belgeler varsa, bunları yalnızca birkaç dokunuşla hızla gönderebilirsiniz. Ancak Huawei Share, basit bir dosya aktarım özelliği olmanın çok ötesinde. Birçok özelliği arasında, Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların iki cihazı tek bir ekranda aynı anda kontrol etmesine izin vererek dağıtılmış teknolojinin potansiyelini ortaya çıkarıyor. Örneğin bir Huawei akıllı telefonunuz varsa, akıllı telefonunuzun ekranını sanal olarak HUAWEI MateBook 14s'nin ekranına yansıtabilir ve her şeyi tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.
Adından da anlaşılacağı gibi, Çoklu Ekran İş Birliği iki cihaz arasında sorunsuz iş birliğini kolaylaştırıyor. Dokunmatik yüzeye yerleşik Huawei Share işleviyle, Çoklu Ekran İş Birliğini ayarlamak, akıllı telefonu HUAWEI MateBook 14s üzerindeki yüzeye dokundurmak kadar kolay. İki cihaz bağlandığında, dosyaları arayüzler arasında sürükleyerek aralarında kolayca dosya aktarabilirsiniz. Çevre birimleri de paylaşıldığından, bağlı akıllı telefonu veya tableti kontrol etmek için klavyenizi ve farenizi kullanabilir, hatta bir cihazdaki uygulamaları başka bir cihazda depolanan dosyaları açmak için kullanabilirsiniz. Akıllı telefonda yeni çektiğiniz bir fotoğrafı düzenlemek mi istiyorsunuz? MateBook'ta tercih ettiğiniz düzenleme yazılımınızı başlatmanız ve hızlı görüntü ince ayarları için bilgisayarın yazılımından ve donanımından tam olarak yararlanmanız yeterlidir. Dağıtılmış teknoloji, iki cihazı bir sistem düzeyinde birbirine bağladığından, PC'niz aracılığıyla sesli ve görüntülü aramalar yapabilir ve alabilir ve sohbet etmek için PC'deki mikrofon ve kamerayı kullanabilirsiniz.
Çoklu Ekran İş Birliği teknolojisinin bir başka kullanışlı özelliği, üretkenliği artıran ve tek bir ekosistemde birden fazla cihaz kullanma konusunda yeni bir deneyim sunan farklı görüntüleme modlarıdır. Tüketicilerin farklı ortamlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilen üç mod vardır: Ayna, Genişletme ve Collaborate.
Ayna modunda, dizüstü bilgisayar arayüzü bir tablete kopyalanır ve her iki cihazda da aynı içerik gösterilir. Örneğin bir dizüstü bilgisayarda tasarım yaparken, çalışmanızı tablete yansıtmak ve tableti dijital bir çizim tahtası gibi kullanarak işinize daha da fazla ayrıntı eklemek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Başka bir örnek, etrafta projektör olmadığında ancak bir sunum yapmanız gerektiğinde, PC ekranınızı tablete yansıtmak için Ayna modunu kullanabilirsiniz; böylece sunumunuz sırasında diğerleri tablete bakarken siz bilgisayarınıza bakabilirsiniz.
Genişletme modu, adından da anlaşılacağı gibi, bir PC için harici bir ekran olarak kullanılabilir. Bu, kullanıcıya içeriği görüntülemek ve karşılaştırmak için daha geniş bir alan sağlayarak verimliliği büyük ölçüde artırır. Birçok kullanıcı, üretkenliği artırmak için masasına fazladan bir monitör eklemeyi tercih eder. Ancak geleneksel monitörler hantal, ağır ve çok daha az taşınabilir olduğundan, HUAWEI MateBook 14s'ünüzü ve örneğin bir HUAWEI MatePad 11'i iş gezileri için yanınıza alabilirsiniz. Tren veya uçakta seyahat ederken, tableti okumak, dosyaları düzenlemek, müzik dinlemek veya video izlemek için kullanabilirsiniz. Nereye giderseniz gidin, iki ekranı kullanabilir ve daha verimli çalışabilirsiniz.
Son mod, Windows ve HarmonyOS 2 arasındaki engelleri ilk kez ortadan kaldıran Collaborate modudur. Kullanıcılar, seçilen metni, resimleri ve dosyaları iki cihaz arasında sürükleyip bırakmak için dizüstü bilgisayar faresini kullanabilir. Bu arada, tablette alınan mesajlara ve e-postalara yanıt vermek için dizüstü bilgisayar klavyesini kullanabilirler. Çoklu Ekran İş Birliği'ndeki yeni güncellemeler, PC'de aynı anda üç mobil uygulama açmanızı da mümkün kılıyor. İster işle ilgili üç uygulama ister alışveriş uygulaması olsun, her şeyin aynı anda açık olmasını sevenler için mükemmel bir çözümdür.
Huawei'nin yıllarca mükemmelleştirmek için harcadığı bir diğer özellik olan PC Manager, HUAWEI MateBook 14s'yi diğer Huawei cihazlarıyla birlikte kullanmayı daha tatmin edici hale getiren bir dizi kullanışlı özellik ekler. Birkaçını saymak gerekirse, Instant Hotspot tethering kurulumunu çok kolay hale getirir – PC Manager'da tek bir tıklama ile akıllı telefonunuzun hücresel verilerini kullanarak PC'nizi İnternet'e bağlayabilirsiniz. Fotoğraf galerilerini cihazlarınız arasında yönetmek, tüm medyanızı merkezileştiren PC Manager ile çok kolaylaştı. Ekran görüntüsü almak, yalnızca birkaç tıklamayla dikdörtgen, pencere, tam ekran veya serbest stil ekran görüntüleri çekmenize olanak tanıyan yerleşik araçla inanılmaz derecede sezgiseldir.
MateBook 14S i7, CD Klasik Sırt Çantası, AX3 Dual Core Router, Mini Hoparlör ve 12 ay uzatılmış garanti hediyesi ile birlikte 14.999 TL satış fiyatına sahipken, i5 versiyonu ise 13.999 TL'den satışa sunuluyor. Her iki modelde de tüketiciler isterlerse vade farksız 4 taksit avantajından faydalanabiliyorlar.
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