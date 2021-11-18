Steelseries Aerox 3 ve Aerox 3 Wireless'ın 2022 Versiyonlarını Tanıtıyor

Yeni beyaz Snow renk seçeneği ve yüzde 100 saf, işlenmemiş PTFE kayma patenleri ile SteelSeres'in sevilen serisi Aerox 3'ün 2022 versiyonları duyuruldu.

SteelSeres Aerox 2022 Serisi Duyuruldu

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