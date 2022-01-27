Yeni Intel Core İşlemciler, Ryzen 7'yi Üzecek Gibi Görünüyor!

Yakın zamanda sızdırılan karşılaştırma testlerine göre, Intel'in orta sınıf 12'inci nesil Alder Lake mobil işlemcileri şaşırtıcı derecede yüksek puanlar alıyor. Öyle ki gelen sonuçların Ryzen'den çok daha iyi olduğu iddia ediliyor. Bu anlamda, yeni Intel işlemciler ile donatılacak dizüstü bilgisayarlardan çok daha iyi bir oyun performansı bekleyebiliriz.
Bahsi geçen test sızıntıları Weibo'da ortaya çıkmış. Platformda paylaşılan videoda, Cinebench R20, R23 ve CPU-Z özelinde yapılan testler neticesinde Intel Core i5-12500 ve Intel Core i7-12700, her testte AMD Ryzen 7 5800H'ı geride bırakmayı başarmış.
Intel Core i7-12700, Ryzen 7 5800H'a karşı tek çekirdekli testte yüzde 24.78'e kadar, çok çekirdekli testte ise yüzde 34.62 kazanım elde etmiş. Intel'in Core i7-12700 işlemcisinin temel hızı 3.5 GHz olurken, maksimum hızı ise 4.7 GHz. 14 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı olan bu işlemcinin kardeşi Intel Core i5-12500 ise, 12 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir işlemci olarak yer alıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın