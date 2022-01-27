Yeni Intel Core İşlemciler, Ryzen 7'yi Üzecek Gibi Görünüyor!

Yeni söylentiler, Intel Core i5-12500H ve i7-12700H'nin kıyaslama testlerinde Ryzen 7 5800H'yi geride bıraktığını ortaya koyuyor.

  • Ercan Uğurlu
Yeni Intel İşlemciler, Ryzen'i Üzebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Yeni Intel Core İşlemciler, Ryzen 7'yi Üzecek Gibi Görünüyor!
realme 9 Serisi İlkler Arasına Girecek!
Windows 11'e Android Uygulamaları Desteği Nihayet Geliyor!
"Askeri Uyku Yöntemi" ile Sadece 2 Dakikada Uykuya Dalın!
Bilim İnsanlarının Yeni Mucizesi: Tam 465 Gün Boyunca Patlamayan Baloncuk!

 

 