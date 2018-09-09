Yeni iPhone Modeli Yeni Renklerle Gelecek!
Yeni iPhone modelinin ilginç renk seçenekleri, net bir fotoğraf ile sızdırıldı!
Apple, önümüzdeki Çarşamba günü geldiğinde sabırsızlıkla beklenen yeni iPhone modellerini tanıtacak. Son zamanlarda alıştığımız üzere yeni çıkacak çoğu telefon hakkında olduğu gibi yeni iPhone'lar hakkında da neredeyse her şeyi biliyoruz. Ancak yeni detaylar da sızdırılmaya devam ediliyor.
Hatırlayacağınız üzere, önümüzeki etkinlikte üç yeni iPhone modelinin bizleri bekliyor olduğunu sizlere aktarmıştık. iPhone X'in halefi 5.8 inçlik bir iPhone XS'in yanı sıra, 6.5 inç AMOLED ekrana sahip daha lüks bir iPhone XS Max'in ve 6.1inçlik LCD ekranlı ve diğer iki modele görece ucuz bir modelin de bizleri bekliyor olduğu ortaya çıkmıştı.
SlashLeaks'in ortaya çıkardığı bir fotoğraf, 6.1inçlik "ucuz" iPhone'un renk seçeneklerinin alıştığımız siyah ve beyaz iPhone'dan daha fazla olacağını gösteriyor. Fotoğrafta üç adet 6.1inçlik iPhone'un arka yüzleri bir masanın üzerinde görünüyor. Diğer iki modelin aksine tek kameraya sahip olacağı daha önce de gösterilen bu model, alışılageldik siyah ve beyaz renklerin yanında kırmızı ve mavi renklerle de gelecek.
Daha önce de iPhone 7 serisi ile birlikte Apple tarafından kırmızı renkli iPhone modelleri satışa sunulmuştu ancak bu modeller, orijinallerinden aylar sonra tanıtılan Product RED modelleriydi. Bu özel kırmızı iPhone'lardan sağlanan gelirin bir kısmı, Afrika'daki AIDS salgını ile mücadeleyi finanse etmek için bağışlanıyordu.
Bunun yanında fotoğrafın sağında bir mavi iPhone da göze çarpıyor. En soldaki beyaz iPhone kasasının çerçevesi de iPhone 6s serisi ile tanıtılan "Rose Gold" renginden esintiler taşıyor.
Ancak kötü bir haberimiz de var: Bu renk seçenekleri, iPhone'un 6.1 inçlik ucuz modeli ile sınırlı kalabilir. 5.8 inç ekrana sahip iPhone XS ve 6.5 inçlik dev iPhone XS Max modellerini klasik siyah, beyaz renklerle görmeyi bekliyoruz. Bunların yanında bu modellere Gold ve Rose Gold renklerine sahip varyantların eşlik etmesi de ihtimaller arasında.
6.1 inç LCD ekrana sahip bu iPhone modeli ise internette yoğunlukla iPhone 9 ismi altında geçiyor ancak Apple'ın tüm bu modelleri nasıl isimlendireceği henüz bilinmiyor. Ancak bu renk seçeneği bolluğu, aklımıza iPhone 5 serisi ile birlikte tanıtılan iPhone 5C'yi hatırlatmıyor değil. Belki de Apple, bu yeni modeli iPhone XC olarak isimlendirmeyi de tercih edebilir.
Yeni iPhone renk seçenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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