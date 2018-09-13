Yeni iPhone'lar İki Önemli Eksikle Gelecek
Apple'ın yeni nesil iPhone'ları sunacağı kutularda iki kötü sürpriz bizleri bekliyor olacak!
İki yıl önce, Apple iPhone 7'yi tanıttığında deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Teknoloji devi Apple, yeni nesil iPhone'larından 3.5mm'lik kulaklık jakını kaldırmaya karar vermişti. Şimdi ise iPhone X ile Apple görünüşe bakılırsa 3.5mm'lik ses girişini tarihe gömmek istiyor. Bununla birlikte Apple görünüşe göre iPhone kutularından ikinci bir kötü sürpriz ile de bizleri karşılayor olacak.
The Verge tarafından ortaya çıkarılan habere göre Lightning-3.5mm jak dönüştürücüsünü iPhone 7'den bu yana kutuya ekleyen Apple, iPhone XS ve XR nesli ile bu tercihinden de vazgeçerek kullanıcılarını Lightning girişli veya Bluetooth destekli kulaklıklara yönlendirmeyi deneyecek.
Söz konusu dönüştürücüyü Apple'dan 9 Dolar karşılığında almak hâlâ mümkün ve bu fiyat Google'ın Pixel telefonları yanında sunduğu dönüştürücünün fiyatından daha ucuz. Ancak bu, yine de kullanıcının dönüştürücüyü ayrıca satın almasını gerekli kıldığından dolayı Apple'ın emektar kulaklık girişi hakkında verdiği kararı gözler önüne seriyor.
Bu aslında beklenen bir hamle idi çünkü Apple'ın kulaklık jakını terk ettikten sonra daha uzun bir süre destek vermeyi devam ettirmesi ihtimal dahilinde değildi. Apple'ın arkasına bakmadan yoluna devam edeceği ortada, zira bununla birlikte yeni iPhone 8 kutularında da dönüştürücünün yer almayacağı da belirtildi.
Apple kutularından çıkacak ikinci kötü haber ise çok daha çarpıcı görünüyor: Apple, hızlı şarj deneyimine sahip olmak isteyen kullanıcılarına da bunu ekstra bir bedel karşılığında sunacak. Bundan önce çok eleştirilen 5W gücündeki şarj cihazı, son iki nesildir gittikçe büyüyen iPhone bataryalarını doldurma konusunda yavaş kalıyordu. Ancak Apple buna rağmen hızlı şarj cihazı desteğini kutu içerisinde değil, ekstra bir fiyat karşılığında sunmayı tercih edecek. Bu, bize göre sunduğu ürünün her yanında yeniliği arayan bir şirketin rakiplerinin bedelsiz sunduğu bir yeniliği ekstra bir bedel karşısında sunma çabası açısından büyük bir tezat oluşturuyor. Apple'dan daha hızlı bir şarj adaptörünü kutu içerisinde sunmasını beklerdik.
Apple'ın etkinliği hakkında daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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