Yeni iPhone'lar İki Önemli Eksikle Gelecek

Apple'ın yeni nesil iPhone'ları sunacağı kutularda iki kötü sürpriz bizleri bekliyor olacak!

Yeni iPhone'lar İki Önemli Eksikle Gelecek!

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