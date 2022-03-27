50 Yıllık "Ay Zaman Kapsülü" Açıldı; İçinden Çıkacaklar Merakla Bekleniyor

Aralık 1972'de NASA astronotları Eugene Cernan ve Harrison Schmitt, Dünya'ya geri taşınmak üzere ay toprağı örnekleri toplamak için ayın yüzeyini deldiler. Bu haftaysa NASA, özenli bir sürecin ardından nihayet vakumla kapatılmış örneklerden birini açtı.
NASA'nın Bilim Misyonu Müdürlüğü'nün yardımcı yöneticisi Thomas Zurbuchen yaptığı açıklamada, "50 yıldır vakum altında saklanan bu inanılmaz değerli örneği açma fırsatımız oldu. Sonunda içinde hangi hazinelerin tutulduğunu görebiliyoruz" dedi.
Tüp, yalnızca Ay'ın derin jeolojik tarihinden değil, aynı zamanda araçlarımızın daha ilkel olduğu uzay çağında daha erken bir zamandan kalan bir zaman kapsülü.
NASA'nın Gezegen Bilimleri Bölümü direktörü Lori Glaze, "Ajans, bilim ve teknolojinin gelişeceğini ve bilim adamlarının gelecekte yeni soruları ele almak için materyali yeni yollarla incelemesine izin vereceğini biliyordu" diyor. Zurbuchen, zamanlamanın da tesadüfi olduğunu çünkü NASA'nın Artemis programının bir parçası olarak on yıl içinde Ay'a yapacağı dönüşe hazırlanmasına yardımcı olduğunu söylüyor: "Apollo iniş alanlarındaki ay örneklerinin jeolojik tarihini ve evrimini anlamak, Artemis sırasında karşılaşılabilecek örnek türlerine hazırlanmamıza yardımcı olacaktır."
Korunmuş örneğe ulaşmak, sadece basit bir işlem değildi. Mühürlü tüpün içeriği çıkartılmadan önce, ekibin içeride bulmayı umduğu şeyin 3 boyutlu bir görüntüsünü oluşturmak için ilk olarak X-ray CT teknolojisi kullanıldı. Daha sonra, dış koruyucu tüpteki gazın tamamı çalışma için toplandı.
Daha sonra, içeride bulunan gazları çıkarmak için iç kap delindi.
Apollo numune küratörü Ryan Zeigler, "Bu çekirdekten gaz çıkardık ve bilim adamlarının farklı alikotlara [kimyasal analiz için alınan numunelere] bakarak Ay gazı imzasını anlamaya çalışırken yardımcı olacağını umuyoruz" dedi. Son olarak, tozlu gri içerikler silindirden dışarı itildi ve yarım santimetrelik artışlarla ayrıldı.
Ekip, işleme başlamadan önce laboratuvarda bir maket kullanarak ön çalışma yürütmüştü. Tüm süreç, bir vakumlu torpido gözünün içindeki büyük eldivenlere elleri sokarak ve numuneye ulaşmak için özel aletleri manipüle ederek yapılmaktaydı.
Çalışma, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde Apollo Yeni Nesil Örnek Analiz Programı veya Angsa'nın bir parçası olarak gerçekleştirildi.
Şimdi, yarım asırdır keşfedilmeyi bekleyen şeyin tam olarak ne olduğunu görmek için numunenin analiz edilmesi gerekiyor.
NASA astro maddeler küratörü Francis McCubbin, bugünün astronotlarının da bu yüzyılın ikinci yarısında çalışan bilim insanlarına bu hediyeyi aktaracaklarını söyledi.
McCubbin, "Bu örnekleri uzun vadede küratörlüğünü yaptık, böylece 50 yıl sonraki bilim insanları onları analiz edebilir. Artemis aracılığıyla, yeni nesil bilim insanlarına aynı olanakları sunmayı umuyoruz" dedi.
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