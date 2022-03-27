50 Yıllık "Ay Zaman Kapsülü" Açıldı; İçinden Çıkacaklar Merakla Bekleniyor

Ay'dan 50 yıl önce alınan ve o zamandan beri vakumlu bir tüpte muhafaza edilen toprak örneğinin sakladığı sırlar, kapsülün açılması ile birlikte ortaya çıkıyor.