Yeni Kanun Teklifi Kabul Edilirse, VPN'ler İran'da Yasa Dışı Olacak!

İran'ın yeni "Kullanıcı Koruma Yasası" VPN'leri yasa dışı hale getirebilir.

  • Levent Öztürk
İran'ın yeni yasası, VPN kullanımını yasaklıyor...

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