Yeni Kanun Teklifi Kabul Edilirse, VPN'ler İran'da Yasa Dışı Olacak!

Önerilen yeni bir yasa tasarısı kabul edilirse, İran'da VPN'ler yasa dışı hale gelebilir. Teklif edilen Koruma Yasası'nın 20. Maddesi uyarınca, VPN ve proxy hizmetinin geliştirilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. 21. maddeye göre, lisanssız yabancı hizmetlerin İranlı kullanıcıların verilerine erişmesine izin veren ISP'ler 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
17 Mart'ta, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Access Now dahil olmak üzere 50'den fazla kuruluşla birlikte uluslararası insan hakları örgütü Article 19, İran yetkililerini ve ülke ile ikili diyalogda bulunanları İran parlamentosuna Kullanıcı Koruma Yasası'nı iptal etmesi için baskı yapmaya çağırdı.
Bildiride şunlar yazıyor: "Biz, aşağıda imzası bulunan insan hakları ve sivil toplum kuruluşları, İran parlamentosunun daha önce Kullanıcı Koruma Yasası olarak bilinen Siber Uzay Hizmetleri için acımasız Düzenleyici Sistem Yasası'nın genel ana hatlarını onaylama hamlesinden endişe duyuyoruz. Tasarı kabul edilirse, ifade özgürlüğü ve mahremiyet hakkı da dahil olmak üzere İran'daki insanların bir dizi insan haklarını ihlal edecek. İranlı yetkilileri Tasarıyı derhal bütünüyle geri çekmeye çağırıyoruz."
İnsan hakları grubuna göre, yasa internet kesintilerini ve çevrimiçi sansürü daha da kolaylaştıracak ve daha az şeffaf hale getirecek.
İran'da faaliyet gösteren Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter gibi yabancı teknoloji firmaları yasanın tüm hükümlerine uymak, ülke içinde bir temsilci atamak ve hükümetin talebi üzerine kullanıcılarının kimliklerini ve etkinliklerini sağlamak zorunda kalacak. Devletin taleplerine uymayan platformlar, bant genişliği daraltma ve yasaklamalara maruz kalacak.
VPN şirketi Surfshark'ın Halkla İlişkiler Başkanı Gabriele Racaityte, tasarının İran'ın geçitlerini Güvenli Geçit Görev Gücü'nün kontrolü altına alan hükümlerinden özellikle endişe duyduğunu söyledi: "Bu, tüm bilgilerin dikkatli bir şekilde izlenmesi ve yerel yetkililerin sansürü altına girmesi anlamına gelecek ve bu da İran'ın küresel internetten kademeli olarak kapanmasına neden olacak. Bu tür hükümet hareketleri, şu anda Rusya'da gelişen duruma paraleldir."
İranlı yetkililer, ülke içindeki bilgi akışını kontrol etmenin bir yolu olarak internet kesintilerini kullanmayalı birkaç yıl oldu. 2019'da hükümet karşıtı protestolara yönelik şiddetli baskılar sırasında olduğu gibi, özellikle devlet baskısı döneminde kısıtlamalar devam ediyor gibi görünüyor. Koruma Yasası da bu konuyu yalnızca daha da kötüleştirecek gibi görünüyor.
Racaityte, "Son yedi yılda İran'da bazıları günlerce süren 14 internet kesintisi kaydettik. Kesintilerin çoğu seçimler, referandumlar ve protestolar gibi siyasi veya toplumsal olaylarla ilgili. Bill İnternet kesintileri altında, sosyal medya blokajı ve çevrimiçi sansür, şimdi olduğundan daha kolay uygulanacak. Yetkililer, kamuoyunun duyarlılığını ve ifade özgürlüğünü kontrol etmek için sosyal medya hizmetlerinde ve internette daha şimdiden kapatmalar uyguladığından, böyle bir hareketin toplum için çok büyük etkileri olabilir."
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