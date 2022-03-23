Yeni Bir Şirket, Üreteceği Oyunlarla Sağlık Sorunlarını Çözmeyi Amaçlıyor

Devolver Digital'in kurucusu Mike Wilson, tıbbi cihaz uzmanı Ryan Douglas ile hem sağlık sorunlarını tedavi edebilecek hem de oyunlar geliştirecek bir video oyun şirketi olan DeepWell Digital Therapeutics'i başlatmak için ortaklık kuruyor. Kurucular, şirketin kendi oyunlarını geliştirmenin yanı sıra, tedavi edici değeri olan mevcut oyunları belirlemesine yardımcı olacağını söylüyor.
Araştırmalar, video oyunu tabanlı araçların depresyon ve DEHB gibi durumlara yardımcı olabileceğini gösteriyor. DeepWell Digital Therapeutics bu çalışmaları geliştirmeyi planlıyor. Douglas, "Zaten yapılmış olan inanılmaz miktarda araştırma var" diyor ve ekliyor: "Bu oyunların ne kadar terapötik (tedavi edici) olduğunu tam olarak anlamaya yeni başladık."
DeepWell, geliştiricilerin oyunları mümkün olan en ilgi çekici şekilde oluşturmasını istiyor ve ardından detayları inceleyerek sağlık sorunlarının tedavisine nasıl yardımcı olabileceklerini kontrol ediyor. Douglas, "Geliştiriciler, bir katılım düzeyini nasıl getirebileceklerini ve insanların tıbbi açıdan zor zamanlar geçirdiğimiz bir dönemde bir şeyler yapmasını nasıl sağlayacaklarını anladılar. Eğlence gerçekten en terapötik şeydir" diyor.
Video oyunları, en az on yıldır tıbbın geleceği olarak selamlanıyor. İnsanların evlerine tedavi getirebilecek erişilebilir ve kullanımı kolay araçlar olacaklar. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2020'de DEHB'li çocukları tedavi etmek için onaylanan ilk reçeteli video oyununu onayladı. Ajans, son birkaç yılda bir avuç diğer dijital terapötikleri de onayladı.
DeepWell, öncelikle zihinsel sağlığı hedef alan kendi şirket içi oyunlarını geliştirmeyi planlıyor. 2023'ün başlarında hazır olmasını planladığı, geliştirme aşamasında olan bir proje var. Ancak bu konuda henüz bir detay paylaşılmış değil.
Douglas, projesini şu sözlerle tanımlamayı tercih ediyor: "Tam olarak oyunu tedavi edici hale getirmiyoruz. Oyunlar zaten tedavi edicidir. Ve bunu bir terapi olarak sunacağız."
Ancak Douglas, oyunların işe yaradığını gösterebilseler bile, terapötik video oyunlarının terapistlerin veya diğer zihinsel sağlık müdahalelerinin yerini alamayacağını da belirtiyor ve oyunların şimdilik hafif ve orta derecede zihinsel sağlık sorunları için ek bir katman olmasını hedeflediklerini belirtiyor. "Yalnızca çok iyi eğitimli bir klinisyen ve terapistin yapabileceği bazı şeyler var" diyor ve devam ediyor: "Fakat faydalı olabileceğimiz boşlukların olduğu birçok yer var."
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