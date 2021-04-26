Yeni Koronavirüs Haritası (17-23 Nisan): İstanbul, Vakalarda Zirvede!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 7 güne ait (17 - 23 Nisan) Koronavirüs vaka sayısı haritasını yayınladı. Buna göre İstanbul, listenin zirvesinde yer alıyor. İşte en çok ve en az vakanın görüldüğü iller...