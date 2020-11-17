Yeni Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı; Sokağa Çıkma Yasağı Geri Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesin merakla beklediği yeni COVID-19 tedbirlerini açıkladı. Buna göre hafta sonları kısmi sokağa çıkma kısıtlaması geliyor; eğitim yıl sonuna kadar uzaktan devam edecek.