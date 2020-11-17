Yeni Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı; Sokağa Çıkma Yasağı Geri Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesin merakla beklediği yeni COVID-19 tedbirlerini açıkladı. Buna göre hafta sonları kısmi sokağa çıkma kısıtlaması geliyor; eğitim yıl sonuna kadar uzaktan devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk sinyallerini verdiği yeni Koronavirüs önlemleri de, Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte ortaya çıktı.

Erdoğan'ın konuşmasında aktardığı yeni COVID-19 tedbirleri, ana hatlarıyla şu şekilde:

* Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

* Eğitim, yıl sonuna kadar uzaktan devam edecek.

* 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 20 yaş altı için de geçerli olacak. Ancak çalışanlar, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

* Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak; restoranlar sadece paket servis yapabilecek.

* Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

* Halı sahalar, yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

* Tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek.

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