Yeni MacOS Monterey Güncellemesi, Pek Çok Mac'i Tuğlaya Çevirdi!

Apple, yıllık işletim sistemi güncellemesinin bir parçası olarak geçen hafta macOS Monterey güncellemesini başlattı. Ancak birçok kullanıcı, Mac'lerinin en son macOS sürümüne güncelledikten sonra kilitlendiğini ve açılamadığını bildiriyor. Sorun bildirenlerin tamamı, Intel işlemcili bilgisayarlara sahip.
Apple Destek Toplulukları'nda ise bu problem çözmek için Apple Configurator 2'yi kullanan bir yöntem önerildi. Yazılım, esasen bilgisayarın firmware'ini geri yüklüyor. Apple, bir destek belgesinde, "Bir macOS güncellemesi veya yükseltmesi sırasında elektrik kesintisi gibi çok nadir durumlarda, bir Mac yanıt vermeyebilir ve bu nedenle firmware'in yeniden canlandırılması veya geri yüklenmesi gerekir" diyor.
Apple, sorunu resmi olarak kabul etmedi. Bununla birlikte, kullanıcıların, makineleri etkilenirse, bu adımları izlemelerini ve Mac'lerindeki firware'i geri yüklemelerini öneriyoruz.
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