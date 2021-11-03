Yeni MacOS Monterey Güncellemesi, Pek Çok Mac'i Tuğlaya Çevirdi!

Yeni MacOS sürümü Monterey'i kuran pek çok Mac sahibi, bilgisayarlarının tuğlaya dönüştüğünü bildiriyor. Neyse ki sorun, şu an için sadece Intel sistemleri etkilemiş gibi görünüyor.