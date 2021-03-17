Yeni MateBook ve FreeBuds Modelleri Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı. HUAWEI'nin ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı olan MateBook D16, en üst seviye dizüstü bilgisayarı olan MateBook X Pro'nun yeni versiyonu ve akıllı gürültü engelleme özelliğine dünyanın ilk tam kablosuz kulaklık serisi FreeBuds'ın yeni üyesi FreeBuds 4i tanıtılan ürünler arasındaydı.