Yeni Nesil Mate X, 2020'nin İkinci Yarısında Gelebilir

Huawei'nin ikinci nesil katlanabilen telefonu, 2020'nin ikinci yarısında satışa sunulabilir.
Firmanın ilk ekranı katlanabilen cihazı Mate X, bu sene Mobil Dünya Kongresi 2019'da tanıtılmıştı ancak çıkış neredeyse dokuz ay ertelenmişti. Bu süre geçtikten sonra dahi Mate X, kısıtlı sayıda ve sadece belirli bölgelerde satışa sunuldu. Sorunlara rağmen ikinci katlanan cihaz üzerinde çalışan Huawei, Digitimes'ın raporuna göre yeni modeli 2020'nin ikinci yarısında satışa sunmak istiyor.
Rapora göre Huawei, telefonun bazı bileşenlerini üretmeye başladı. 2020'nin ikinci yarısında satışa sunulacak bir cihazın deneme üretimlerinin yapılması için biraz erken gibi görünüyor ancak Huawei, yaşadığı sorunların yeni gecikmelere yol açmasını istemeyecektir. Rapor, katlanan ekranlarla ilgili bir tedarik sorununun yaşandığını da belirtiyor; Huawei bunu da hesaba katmak istiyor olabilir.
2020'de katlanan telefon yapacağını bildiğimiz diğer tek firma, Samsung. İkinci Samsung Galaxy Fold'un şubatta Galaxy S11 (veya S20) ile beraber tanıtılması bekleniyor.
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