Yeni Nesil Oyun Konsollarına Uygun Televizyon: Samsung Q70T QLED 4K UHD!

Modern teknolojilerle geliştirilmiş TV'ler sahip oldukları büyük ekran, üstün görüntü ve ses kaliteleriyle artık sadece haberleri takip etmek veya film ve dizi izlemek için değil aynı zamanda video oyunlar oynamak için de öne çıkan alternatiflere dönüşüyor. Samsung'un Q70T QLED 4K UHD Smart TV modeli sunduğu özellikler ile video oyun tutkunlarına üst seviye deneyimler sunuyor. Eğer siz de alacağınız TV'de kaliteli bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlerdenseniz, Samsung'un 55", 65", 75" ve 85" seçenekleri ile gelen bu televizyonunun sunduğu özelliklere gelin daha yakından bakalım.
Güçlü zekâ sayesinde oyunlarda güç sizde
Samsung'un Quantum İşlemci 4K güçlü işlemcisi görüntü kalitesini başarılı izleme koşullarında optimize ederek tüm içeriğinizi geliştirmenizi sağlıyor. Samsung'un derin öğrenme teknolojisine sahip bu işlemcisi, gerçek zamanlı sahne analizleriyle, parlaklık düzeyi ve sesleri daha iyi bir oyun deneyimi için optimize ediyor. Ayrıca AI Yükseltme özelliği ile mevcut düşük çözünürlüklü oyunlarınızı 4K görüntü kalitesinde oynamanıza da imkân tanıyor
Her sahne için doğru renk tonu.
Bu TV'de yer alan diğer bir çarpıcı teknoloji de Dual LED. Dual LED arka aydınlatma teknolojisi, farklı renk tonundaki içeriklere göre arka ışık renk tonunu içeriğinize uyacak şekilde ayarlıyor ve böylece içeriklerinizi daha doğru tonda ve olması gerektiği gibi gösteriyor.Yüzde 100 renk hacmi ve Dual LED'in üstün kontrastıyla oyunlarınızı görünmesi gereken şekilde oynayabiliyorsunuz.
Çevredeki ortam koşulları değişse de oyunlara aynı şekilde devam
Uyum Sağlayan Görüntü ve Ses özelliği ile Samsung Q70T QLED 4K UHD Smart TV'niz ses ve görüntü türünü belirlemek ve işlemek için her sahneyi gerçek zamanlı analiz ediyor. Süreç, ses giriş sinyallerinin ayrılması ve sınıflandırılmasıyla başlıyor. Ardından, sahneye en uygun temel özellikler belirleniyor ve işleniyor. Her oda türü, ses akustiğini farklı şekilde etkiliyor. QLED'in benzersiz ses sensörü, Audio Spatial Intelligence (Ses Alanı Zekâsı) özelliğini kullanarak TV sesinin yansımasını ölçerek oda ve kurulum türünü analiz ediyor ve sesi gerçek zamanlı olarak optimize ediyor. QLED TV'niz dahili bir ışık sensörü ile yakınlardaki parlaklık seviyelerini de tespit ediyor ve etrafınızdaki ışık nasıl değişirse değişsin, parlaklık ve kontrast ayarlarını ideal seviyede tutmak için otomatik ayarlama yapıyor. Böylelikle size kalan tek şey arkanıza yaslanıp oynadığınız oyundan keyif almak oluyor.
Oyunlarınızda her sesi rahatlıkla duyun
Evinizden gelen beklenmedik gürültüler oyun deneyiminizi aksatabilir. AVA (Aktif Ses Yükseltici) oyunlardaki konuşma sahnelerinde sesi artırarak konuşmaların net bir şekilde duyulmasını sağlıyor. Bu teknoloji etrafınızda dikkatinizi dağıtabilecek gürültüleri gerçek zamanlı olarak belirliyor. Ardından sesi otomatik olarak yükselterek, TV'deki seslere ve diyaloglara netlik kazandırıyor. Sessiz ve huzurlu bir ortamda oyun oynayamasanız da bu TV sayesinde önemli olan hiçbir noktayı kaçırmıyorsunuz.
Daha fazla kontrolle daha fazla oyun kazanın
Gerçek Oyun İyileştirici+ teknolojisini kullanan bu TV ile ayrıca her defasında ayar yapmak zorunda kalmadan iyileştirilmiş oyun keyfini deneyimleyebiliyorsunuz. Ekstra hareket netliği sayesinde, hızlı hareket eden oyun sahnelerindeki ışık halkaları ve bulanık görüntüler engelleniyor. Karanlık sahnelerde bile net bir görüntü sağlanırken oyun sahneleriyle sesler en iyi şekilde senkronize oluyor. AMD FreeSync, yırtılmaları ve gecikmeleri azaltarak, her oyunu kazanabilmenizi mümkün hale getiriyor.
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