Yeni Nokia 3310, Nokia'ya İyi mi, Kötü mü Gelecek?
Nokia'nın eski bir telefonu yenileyerek ortaya çıkarması ve bununla gündeme oturması, firmanın üst seviye telefonlarını olumsuz etkileyebilir mi?
Yeni Nokia 3310, bir süre önce binlerce kullanıcıyı peşinden sürükleyen, tüm zamanların en semobilk telefonlarından birini geri getiriyor. Ancak burada firmayı görünmez bir tehlike bekliyor olabilir. Telefon şu an bir heyecan yaratmış olsa da, üretici HMD'nin "nostaljik telefon üreticisi" olarak tanınmamaya dikkat etmesinde fayda var.
MWC'yi bekleyen birçok kullanıcının LG G6 veya Huawei P10 yerine yeni Nokia 3310'u beklediğine şahit olduk ve bu aslında çok şaşırtıcı değil. Bir klasik olarak bilinen, sağlamlığıyla ve birkaç gün dayanan piliyle tanınan 3310, herkesin hala hatırladığı yılan (Snake 2) oyununa sahipti.
Nokia markası şu an HMD adlı bir firmaya lisanslı ve HMD'nin 3310'a ilave olarak tanıttığı 3 yeni Android'li telefon daha var. HMD, yeni, uygun fiyatlı 3310'un öne çıkararak ismini duyursa da, bu popülarite firma için bir tuzağa dönüşebilir. Genel düşünceye göre HMD, eski Nokia telefon tutkunlarını hızla yeni Nokia'lara (yeni tanıtılan Nokia 6 gibi) taşımak istiyor.
Bugün Nintendo'nun benzer bir durumda olduğunu görüyoruz. Firma, her ne kadar retro Nintendo Entertainment System Classic'in satışlarıyla gurur duysa da, aslında paramızı daha pahalı olan Nintendo Switch için harcamamızı istiyor.
Yeni Nokia 3310'ün Nokia'yı bir "retro telefon firması" haline getirme ihtimali, firmanın akıllı telefonlarının başarısız olması halinde, yok değil. Bu yüzden Nokia'nın sadece retro telefon üreten bir firma gibi görünmemeye dikkat etmesi gerekiyor.
Bununla birlikte işin bir de diğer yüzü var. "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" klişe bir söz olsa da, bunun birçok zaman gerçeğe dönüştüğüne şahit olduk. Bu nedenle HMD'nin 3310'un oluşturduğu dalgalardan şikayetçi olmayacağını, Nokia 3310'un diğerlerini gölgede bırakmasından çok da rahatsız olmayacağını düşünüyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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