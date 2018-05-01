Yeni Nokia X Geliyor! İşte Özellikleri
iPhone X'dan önce Nokia X vardı. 2014 yılında Nokia'nın Android denemesi olarak tanıtılan Nokia X, sonunda yeni ve "güçlü" modeline kavuşuyor.
HMD Global tarafından ortaya çıkartılan sızıntılara göre yakın zamanda yeni bir Nokia modeliyle daha tanışacağız. Bu yeni telefon 2014 yılında tanıtılan Nokia X'ten başkası olmayacak. Ancak 2 telefon yalnızca isim itibariyle benzerlik gösterecek. Zira yeni Nokia X çok daha güçlü özelliklere sahip olacak.
Nokia X, daha önce Microsoft'un Android denemesi olarak tanıtılmıştı. Fakat pek güçlü bir model olmayan zamanın telefonu, şimdi yenilenerek bir kez daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. HMD Global tarafından hazırlanan yeni modelde, güçlü özellikler olacak.
Yeni Nokia X, 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olacak. 19:9 görüntü oranına sahip olacak olan Nokia X, 2 farklı model şeklinde hazırlanıyor. Bunlardan biri MediaTek P60 işlemciden güç alacakken, bir diğeri Snapdragon 636 ile çalışacak. Telefonda yalnızca işlemci noktasında değil, RAM konusunda da modeller arası farklılıklar olacak. MediaTek'li modelde 4 GB RAM, Snapdragon'lı modelde ise 6 GB RAM kapasitesi bulunacak. Nokia X ile ilgili gelen bir diğer bilgi ise, telefonda Carl Zeiss kameranın yer alacağı.
Peki, yeni Nokia X ne zaman tanıtılacak? Direkt olarak HMD Global tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yeni Nokia X 16 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.
Ercan Uğurlu
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