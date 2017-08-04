Yeni Pixel 2 Sızıntısı, Söylentileri Doğruluyor!
Sızan yeni kılıf görselleri, Google'ın sıradaki telefonu Pixel 2 için ortaya atılan önemli iddiayı doğruluyor!
Söylentilere göre Google'ın yeni sonraki amiral gemileri olan Pixel 2 ve Pixel 2 XL, 3.5mm kulaklık girişlerinden kurtulabilir. Yeni yayınlanan bazı görseller cihazların gerçekten kablolu kulaklık girişlerinin eksikliğine işaret ediyor.
Telefon kılıfı üreticisi Olixar, Mobile Fun aracılığı ile paylaştığı görsellerde, Pixel 2'nin arka yüzünde büyük yuvarlak bir parmak izi okuyucu ve sol üstte flaş ve kamera görünüyor. Ancak bu görselde bulunan telefonlar, Pixel 2'nin final tasarımları olmayabilir. Buna rağmen Olixar farkında olmadan cihazla ilgili bazı bilgileri açığa çıkarmış gibi görünüyor.
Bir çok büyük akseuar üreticisine, telefon markaları tarafından üç boyutlu görseller sağlanabiliyor. Yani Google'ın gerçekten kulaklık girişini çöpe atmış olma ihtimali yüksek.
Ölü kablolar
Google gerçekten kulaklık girişinden kurtulacak olursa, bunun sebebi kimse tarafından bilinmiyor. Şirketin planı ultra ince telefonlar üretebilmek için eski teknolojilerden kurtulmak olabilir, ancak yukarıdaki görsellerde her hangi bir ebat bilgisi bulunmuyor.
Ekranı 18.5:9 oranında gibi gözüken Pixel 2'nin en erken Ekim'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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