Yeni Renault Zoe, Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı, özellikleri

Renault'un yüzde yüz elektrikli otomobili Zoe'nin yeni nesli Türkiye'de satışa sunuldu. Araç, ilk iki nesil Zoe'ye göre daha gelişmiş özelliklere sahip. İç tasarımıyla da kullanıcılar için şık bir yaşam alanı sunuyor. İşte Yeni Renault Zoe fiyatı, özellikleri...