Yeni Renault Zoe, Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı, özellikleri

Renault, tam elektrikli aracı Zoe'nin yeni versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. İlk kez 2012 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Zoe, Avrupa çapındaki 60'tan fazla ödül ile markanın elektrikli araç geliştirme stratejisi için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.
YENİ RENAULT ZOE ÖZELLİKLERİ NELER?
Üçüncü nesil Zoe, daha modern ve çekici yeni yüz, artan menzil, sürüş güvenliği ve konforunu artıran teknolojiler, rakipsiz şarj çeşitliliği, birinci sınıf enerji verimliliği, kalite ve geri dönüşüm odaklı iç tasarım gibi özellikleriyle çıtayı daha da ileriye taşıyor.
Yeni Renault Zoe'nin, her bir alternatif akım terminalinden 22 kW'a kadar güç beslemesi alabilen Zoe, ilk neslinin lansmanından bu yana halka açık alanlardaki şarj noktalarında en hızlı şarj edilen elektrikli araç olma özelliği taşıyor.
Boğaz mavisinin de aralarında bulunduğu 6 farklı renk seçeneğini kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.
Sürüş yardımcılarından 10 inç sürücü ekranına, Renault EASY LINK multimedya sistemine ve yeni Mod B gibi tüm sistemler, günlük sürüşleri daha kolay ve keyifli hale getirmek için dizayn edildi.
10 inç büyüklüğünde sürücü ekranı sunan Zoe, aynı zamanda orta konsol boyunca uzanan 7 inç dokunmatik ekranı sayesinde çeşitli sürüş yardımcılarından 10 inç sürücü ekranındaki renklerin özelleştirilmesine kadar araçla ilgili ana ayarları kontrol ediyor.
Ayrıca bu aracın iç tasarımında kullanılan her malzeme, geri dönüştürülmüş şekilde üretildi.
YENİ RENAULT ZOE FİYATI NE KADAR?
Yeni Renault Zoe Aralık ayına özel 349 bin 900 TL'lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.
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