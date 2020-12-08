Nissan Qashqai Midnight Edition satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu. Nissan, Qashqai modelinde bazı tasarım değişikliği ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition versiyonunu tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri