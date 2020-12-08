Nissan Qashqai Midnight Edition satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu. Nissan, Qashqai modelinde bazı tasarım değişikliği ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition versiyonunu tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri

Nissan Qashqai Midnight Edition satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Kompakt SUV sınıfının yaratıcısı olan ve hem bireysel hem de aile kullanımına da uygun olan Qashqai, Midnight Edition versiyonunu tanıttı. Qashqai Midnight Edition, göz alıcı tasarım ve ileri teknolojileri sınıf atlatan bir sürüş deneyiminde buluşturuyor. İşte fiyatı ve dikkat çeken özellikleri...

YENİ NİSSAN QASHQAİ MİDNİGHT EDİTİON NELER SUNUYOR?

Midnight Edition'da 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik vites seçeneği yüksek konfor sunar. Performansıyla öne çıkan 1.3 DIG-T 160 HP turbo benzinli motor ya da tutumluluğuyla öne çıkan 1.5 dCi 115 HP dizel motor seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

Yenilenen Qashqai'de siyah V-Motion ızgara, karartılmış ön farlar, 19 inç çaplı siyah alaşımlı jantlar, siyah tavan rayları, Alcantara koltuklar ve siyah ayna kapakları gibi farklı detaylar göze çarpıyor.

Sky Pack donanım seviyesi temel alınarak geliştirilen Midnight Edition'da Nissan Intelligent Mobility teknolojileri sizinle. Sizin yerinize trafiği gözlemler, gerektiğinde sizi sesli ve görsel olarak uyarır. Aracınızı sürüş amaçlı kullanmanın ötesine taşıyarak yaşam ortağınıza dönüştürür.

YENİ NİSSAN QASHQAİ MİDNİGHT EDİTİON FİYATI

Qashqai Midnight Edition'ın benzinli versiyondaki başlangıç fiyatı 364.900 TL olarak açıklanırken, dizel modelde ise fiyat 384.400 TL olarak belirlendi.

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