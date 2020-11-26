Toyota Yaris Türkiye'de satışta! İşte Toyota Yaris fiyatı ve özellikleri

Toyota, tamamen yenilenen dördüncü nesil Yaris'i Türkiye'de satışa sundu. Toyota'nın en çok tercih edilen modellerinden olan Yaris'in hem dış hem de iç tasarımında önemli değişiklikler bulunuyor. İşte Toyota Yaris fiyatı ve özellikleri...