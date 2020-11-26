Toyota Yaris Türkiye'de satışta! İşte Toyota Yaris fiyatı ve özellikleri

Yeni nesil Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu. Benzinli ve hibrit olmak üzere iki farklı güç seçeneği ile bayilerde yerini alan Toyota Yaris, Toyota'nın küçük sınıftaki en çok tercih edilen modellerinden. Peki Toyota Yaris fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
TOYOTA YARİS FİYATI NE KADAR?
Yeni Toyota Yaris fiyatı 209 bin TL'den, Yaris Hibrit'in fiyatı ise 299 bin TL'den başlıyor.
TOYOTA YARİS ÖZELLİKLERİ NELER?
Yaris yeni platformu sayesinde yüzde 37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip. Aracın uzunluğu 4 metreden daha kısa olmasına karşın, dingil mesafesinin 50 mm artmasıyla daha fazla yaşam alanı elde edildi.
Yeni Yaris'in hem dış hem iç tasarımında daha sportif çizgiler dikkat çekerken, öncüsüne göre daha geniş koltuklar, yumuşak dokuya sahip malzemeler ve yeni eklenen mavi iç ambiyans aydınlatması gibi özellikleri yer alıyor.
Toyota, Yaris modelini dördüncü nesil hibrit güç ünitesiyle buluşturdu ve bu sayede daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyonlar elde edildi. Aynı zamanda Toyota Yaris Hybrid, elektrikli motoruyla daha uzun mesafeler ve daha yüksek maksimum hızlar sunuyor.
Yeni Yaris, benzinli motor seçeneğinde 125 beygir güç sunarken; hibrit motor seçeneğinde 116 beygirlik karma güç aktarma sistemi sunuyor. Ayrıca her iki modelde de CVT değişken oranlı otomatik şanzıman varsayılan olarak sunuluyor ve manuel modda 10 ileri vitesli bir manuel vites gibi kullanılabiliyor.
Yeni Toyota Yaris, premium LED farları, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı, ön cama yansıtmalı renkli Head-Up Display, 8 inç ekrana sahip Toyota Touch 2 multimedye sistemi ve kablosuz şarj ünitesi gibi donanımlarıyla dikkat çekiyor.
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