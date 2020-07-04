Fallout oyunu dizi oluyor! Dizinin tarihi belli oldu mu? Merak edilenler...

Oyun dünyasının sevilen klasiklerinden Fallout, dizi olmaya hazırlanıyor. Amazon Prime'da yayınlanması planlanan dizi, Westworld'ün yaratıcıları Lisa Joy ile Jonathan Nolan'a emanet edilecek. İkili, detayların şu an için gizli tutulan bu dizinin yapımcılığını üstlenip projenin geliştirilmesine katkıda bulunacak.
Joy ve Nolan yaptıkları açıklamada; "Fallout tüm zamanların en büyük oyun serilerinden biri. Bu çılgın ve yaratıcı hikayenin her bölümü insanların ailesi ve arkadaşlarıyla geçirebileceği sayısız saati esir aldı. Bu yüzden, bu devasa, yıkıcı ve karanlık evreni Amazon Stüdyoları'yla birlikte hayata geçirmek için Todd Howard ve Bethesda'daki insanların geri kalanıyla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Dizi henüz Amazon'dan ilk sezon için resmi onay almadı. Ancak projenin daha şimdiden Amazon'un Twitter hesabından duyurulmuş olması platformun bu projeye onay vermeye oldukça sıcak baktığını gösteriyor.
Twitter duyurusu dışında başka bilgiler içermeyen dizinin serinin hangi dönemini işleyeceği ve oyuncuların kim olacağı merak konusu. Dizinin çıkış tarihi hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı.
#PleaseStandBy. @Fallout @BethesdaStudios #KilterFilms pic.twitter.com/IEDr7AkVvD— Amazon Studios (@AmazonStudios) July 2, 2020
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