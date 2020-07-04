Fallout oyunu dizi oluyor! Dizinin tarihi belli oldu mu? Merak edilenler...

Fallout oyununu sevenlere müjdeli haber geldi. Dünyanın sevilen video oyunları arasında bulunan Fallout dizi oluyor. Amazon ve Bethesda'nın anlaşması sonucunda dizisinin yapılacağı açıklandı. Fallout dizisi Westworld'ün yaratıcıları Lisa Joy ile Jonathan Nolan tarafından üretilecek...