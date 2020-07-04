Fallout oyunu dizi oluyor! Dizinin tarihi belli oldu mu? Merak edilenler...

Fallout oyununu sevenlere müjdeli haber geldi. Dünyanın sevilen video oyunları arasında bulunan Fallout dizi oluyor. Amazon ve Bethesda'nın anlaşması sonucunda dizisinin yapılacağı açıklandı. Fallout dizisi Westworld'ün yaratıcıları Lisa Joy ile Jonathan Nolan tarafından üretilecek...

Fallout oyunu dizi oluyor! Uyarlamayı Jonathan Nolan ve Lisa Joy yapacak

Oyun dünyasının sevilen klasiklerinden Fallout, dizi olmaya hazırlanıyor. Amazon Prime'da yayınlanması planlanan dizi, Westworld'ün yaratıcıları Lisa Joy ile Jonathan Nolan'a emanet edilecek. İkili, detayların şu an için gizli tutulan bu dizinin yapımcılığını üstlenip projenin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Joy ve Nolan yaptıkları açıklamada; "Fallout tüm zamanların en büyük oyun serilerinden biri. Bu çılgın ve yaratıcı hikayenin her bölümü insanların ailesi ve arkadaşlarıyla geçirebileceği sayısız saati esir aldı. Bu yüzden, bu devasa, yıkıcı ve karanlık evreni Amazon Stüdyoları'yla birlikte hayata geçirmek için Todd Howard ve Bethesda'daki insanların geri kalanıyla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dizi henüz Amazon'dan ilk sezon için resmi onay almadı. Ancak projenin daha şimdiden Amazon'un Twitter hesabından duyurulmuş olması platformun bu projeye onay vermeye oldukça sıcak baktığını gösteriyor.

Twitter duyurusu dışında başka bilgiler içermeyen dizinin serinin hangi dönemini işleyeceği ve oyuncuların kim olacağı merak konusu. Dizinin çıkış tarihi hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 9 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası fırsatı
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda drone, akıllı bileklik ve daha birçok ürün...
La Casa De Papel 5. sezon belli oldu mu? La Casa De Papel 5. sezon tüyoları!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
Günün En çok Okunanları
Masaüstünüz için Harika 35 Duvar Kağıdı!
Wikimedia Vakfından "Abstract Wikipedia" Geliyor
Çok az kişi fark ediyor! Filmlerde fark etmesi imkansız en gizli ayrıntılar
Oscar almış en iyi fantastik filmler listesi! IMDb puanını göre sıraladık
HyperX ve Champion Athleticwear, Yeni Çıkan Koleksiyonlarını Duyurdu!

 

 