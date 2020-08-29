Resident Evil dizisi Netflix'e geliyor! Diziye dair tüm bilmeniz gerekenler

Dijital dizi ve film platformu Netflix'ten yaklaşmakta olan yeni dizisi Resident Evil için ilk resmi açıklamalar geldi. Video oyun dünyasında sevilen bir yapım olarak karşımıza çıkan Resident Evil dizi olarak izleyici karşısına çıkacak. Peki Resident Evil dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
RESİDENT EVİL "LİVE ACTİON" DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resident Evil için henüz kesinleşen bir tarih bulunmuyor. Ancak "Live Action dizisi olarak 2021 yılında yayınlanması tahmin ediliyor. 8 bölümden oluşacak dizinin oyuncu kadrosu da daha netleşmedi.
Andrew Dabb yazar, yapımcı ve dizi sorumlusu olarak görev yapacak. Bronwen Hughes, dizinin ilk iki bölümünü yönetecek ve yapımcılığını üstlenecek. Dabb ile birlikte, Constantin Film'den Robert Kulzer'le Oliver Berben ve Mary Leah Sutton yönetici yapımcılığını üstlenecek.
RESIDENT EVIL DİZİSİ KONUSU
Açıklamalara göre dizi iki bölümden oluşacak. İlk zaman çizelgesinde, on dört yaşındaki kız kardeşler Jade ve Billie Wesker, New Raccoon City'ye taşınacak. Ergenlik tüm hızıyla devam ederken onlara zorlanan imal edilmiş, kurumsal bir kasaba atmosferde yer alacak ama orada ne kadar çok zaman geçirirlerse, kasabanın göründüğünden daha fazlası olduğunu ve babalarının karanlık sırlar sakladığını anlayacaklar.
İkinci zaman çizelgesi, on yıldan uzun bir süre sonrasında, Dünya'da on beş milyondan az insanın kaldığı bir zamanda geçecek. Altı milyardan fazla canavar T-virüsüyle enfekte insanlar ve hayvanlar bir arada bulunacak. Şimdi otuz yaşında olan Jade, bu Yeni Dünya'da hayatta kalmak için mücadele ederken, geçmişinden gelen kız kardeşi, babası ve kendisiyle ilgili sırlar ona musallat olmaya devam edecek.
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