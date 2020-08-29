Resident Evil dizisi Netflix'e geliyor! Diziye dair tüm bilmeniz gerekenler

Netflix'te bir "Resident Evil" serisinin geliştirilmekte olduğu haberi ilk olarak geçen yılın başlarında bildirilmişti. Netflix şimdi de "Resident Evil"a live-action bir dizi hazırladığını duyurdu. İşte Resident Evil dizisine dair bilmeniz gerekenler...