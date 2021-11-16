Yeni Yılda En Özel Hediyeler OPPO'dan

OPPO, 2022'ye sayılı günler kala sevdikleriniz için birbirinden özel hediye alternatifleri sunuyor. 5000mAh uzun ömürlü pili, HD+ Göz Koruyucu Ekranı ve Yapay Zeka Üçlü Kamerası ile dikkatleri üzerine çeken A16 modeli ve üç mikrofonlu çağrıda gürültü engelleme, optimize edilmiş kullanım konforu ve 30 saate kadar sürebilen pil ömrü gibi özelliklerle birlikte gelen kablosuz kulaklık modeli Enco Free2 sevdikleriniz için en özel hediye alternatifleri arasında yer alıyor.
Şık tasarım düşkünlerine
OPPO A16, günlük ihtiyaçlarından ödün vermeyen ve şık tasarıma düşkün akıllı telefon kullanıcıları için dikkatleri üzerine çekiyor. OPPO A16, uzun süreli kullanım için üretildiğinden 6,52 inç Göz Koruyucu Ekran ile birlikte geliyor. OPPO A16'nın yeteneklerinin başında, en iyi anlarınızı olduğu gibi yakalamak için geliştirilmiş zengin kamera özellikleri yer alıyor. Üçlü kamera düzeninin dikey olarak tasarlandığı OPPO A16, gün boyunca çekeceğiniz en iyi fotoğraflar için 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kameraya sahip. 8MP çözünürlüklü ön kamerası ise gününüzü aydınlatan net selfie'ler çekmenizi sağlarken hem ön hem de arka kameralarda bulunan Yapay Zeka Güzelleştirme özelliği, cilt tonlarını ayarlayarak karedeki herkesi tek tek güzelleştiriyor. Uzun ömürlü pili ise, OPPO A16'yı güven veren bir akıllı telefon yapıyor. OPPO A16'nın 5000 mAh pili, %100 doluluk ile 34 saat arama veya 21,02 saat YouTube video oynatma süresi sunuyor.
Kristal Siyahı ve İnci Mavisi renklere sahip OPPO A16'nın, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 3.199 TL.
Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere
Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliği ile geliştirilen OPPO Enco Free2, çakıl formundaki oval şekliyle şıklığını ortaya koyuyor. Kulaklığın gövde kısımları, sofistike bir dokunuş katan ışıltılı bir parlaklığa sahip. Ayrıca, dokunmatik kontrol alanının tasarımında, kullanıcıların nereye dokunacaklarını bakmadan anlamaları için dokunsal ve geometrik bir ekleme bulunuyor. Kullanıcıların kaliteli sesli aramaların keyfini çıkarması için OPPO Enco Free2 kablosuz kulaklık, üç mikrofonla çağrıda gürültü engelleme özelliğiyle donatıldı. Özelliğin tasarımı, çevredeki gürültüyü azaltırken insan sesini iyileştiriyor, özellikle rüzgar sesine ve gürültülü ortamlara karşı etkili bir çözüm sunuyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi, gürültüyü etkileyici bir biçimde 42 dB'de engelleyebiliyor. Pil ömrüne gelince, OPPO Enco Free2 kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanılabiliyor. Bununla birlikte OPPO Enco Free2, IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla birlikte geliyor.
Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Free2'nin, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL.
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