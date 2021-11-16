Yeni Yılda En Özel Hediyeler OPPO'dan

Üstün teknolojiye sahip akıllı telefon modelleri ve yüksek kaliteli kablosuz kulaklık modellerini tüketicilerle buluşturan OPPO, yeni yılda da sevdikleriniz için birbirinden güzel hediye alternatifleri sunuyor.

Yeni Yılda En Özel Hediyeler OPPO'dan

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Windows 11 Performansı ile Linux'u Sollamayı Başardı!
NASA Space Adventure Sergisi İçin Geri Sayım Başladı
Monster Notebook'tan Riders Republic Kampanyası
Çip Krizi, Şimdi de Tesla'nın USB-C Girişlerini Vurdu!
Intel 4004 ile Geçen Yarım Asır: Bugünün Cihazlarını Ona Borçluyuz!

 

 