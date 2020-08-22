Yıllar sonra gelen itiraf! John Wick'in ilk filminden ilginç detay!

Hollywood'un sevilen, başarılı filmleri arasında John Wick de yer alıyor. Filmde Matrix filminden tanıdığımız Keanu Reeves yer alıyor. Aksiyon filmlerine yeni bir soluk kazandıran John Wick'in ilk filmiyle ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.
FİLMİN BEKLENMEDİĞİ BİR ŞEKİLDE İLERLEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Silah çatışmaları ve dövüş sahneleri gibi anlarla izleyicilere ardı arkası gelmeyen bir aksiyonu da sunmasıyla biliniyor ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi, filmin beklendiği şekilde ilerlemediğini ortaya koydu.
John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski, John Wick'in ilk filmiyle ilgili beklenmeyen bir açıklamada bulundu. Kendisi filme dahil olmadan önce yalnızca 3 adet ölüm bulunduğunu belirten Stahelski, projeye dahil olduktan sonra ölüm sayısını artırdığını belirtti.
Stahelski, yaptığı açıklamalarda orijinal senaryoda 3 kişinin öldüğünü, bu 3 kişiden ikisinin de araba kazasında hayatını kaybettiğini belirtti. Bu sayıdan bariz bir şekilde memnun olmayan Stahelski, gerçek dışı bir aksiyon hikayesini aktarmak istediğini ifade etti.
JOHN WİCK 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Normalde 21 Mayıs 2021'de vizyona girmesi beklenen film için yapımcı şirket, John Wick 4'ün vizyon tarihini 27 Mayıs 2022 olarak güncelledi.
Serinin ilk üç John Wick filmini yöneten Chad Stahelski, daha önce dördüncü filmin suyun altında geçme ihtimali olduğunun sinyallerini vermişti. Stahelski, senaryo üzerinde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.
John Wick'in yönetmeni David Leitch'in yeni film geliyor: "Bullet Train"
Kesinleşti: John Wick 4'ten hemen Sonra, John Wick 5 de Geliyor!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın