Yıllar sonra gelen itiraf! John Wick'in ilk filminden ilginç detay!

Keanu Reeves'li başarılı aksiyon serisi John Wick en aksiyon dolu filmler arasında kendine yer etti. John Wick'in ilk filmiyle ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Filmde öldürülen kişi sayısıyla internette mizah konusu olan filmin senaryosunda yalnızca 3 kişinin öldürüleceği belirtildi...