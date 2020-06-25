John Wick'in yönetmeni David Leitch'in yeni film geliyor: "Bullet Train"

John Wick, Deadpool 2, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Sarışın Bomba gibi birçok filmin ustası olan yönetmen David Leitch yeni bir aksiyon filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amerikalı yönetmen yeni filmi "Bullet Train" filmi için hazırlıklara başladı.
Bir trende geçecek olan Bullet Train adındaki filmin, birbirlerini öldürmeye çalışan suikastçiler arasındaki amansız mücadeleyi anlatacak. Prodüksiyonunu Sony Pictures'a ait olan filmin senaryosunu Zak Olkewicz yazacak.
Filmin koronavirüs salgını nedeniyle özel olarak hazırlanan, izole bir yerde çekilmesi planlanıyor. Filmin oyuncuları, ne zaman çekilmeye başlayacağı ve vizyon tarihi ile ilgili henüz net bir şey yok.
David Leitch'in yönetmenliğini yaptığı filmler şu şekilde:
2019 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
2018 Céline Dion: Ashes (Kısa Video)
2018 Deadpool 2
2017 Deadpool: No Good Deed (Kısa Film)
2017 Atomic Blonde
2014 John Wick
David Leitch'i oyuncu olarak gördüğümüz filmler ise şu şekilde:
2018 Blood, Sweat and Terrors
2018 Deadpool 2
2013 Kaçış Planı
2012 The Bourne Legacy
2011 The Mechanic
2010 The King of Fighters
2009 Ninja'nın İntikamı
2007 Fetch (Kısa Film)
2005 V - V for Vendetta
2005 Sledge: The Untold Story
2005 The Dukes of Hazzard
2003 In Hell
2002 Nine Lives (Video)
2001 Ocean's 11
2001 The Order
2000 Yup Yup Man
- Oscar Ödülü alan son 5 yılın en iyi 15 filmi
- IMDb puanı en yüksek korku filmleri! Tüm zamanların 30 en iyi korku filmi!
- En iyi aksiyon filmleri! Suç temalı filmler listesi! 2020, 2019 ve öncesi
- En iyi paralel evren konulu filmler: IMDb puanlarına göre en iyileri seçtik
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın