John Wick'in yönetmeni David Leitch'in yeni film geliyor: "Bullet Train"

Yaptığı aksiyon filmleri ile tanınan, John Wick ve Deadpool 2'nin yönetmeni David Leitch yeni bir filme imza atıyor. Bullet Train adındaki yeni film Tokyo'daki bir hızlı trende çeşitli sebeplerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçiyi konu alıyor. İşte film ile ilgili diğer detaylar...