Elon Musk'tan Bir Bitcoin Açıklaması Daha: Tek Bir Şartımız Var; O da...

Tesla CEO'su Elon Musk yaptığı yeni açıklamada, Tesla'nın ödeme aracı olarak Bitcoin'i kabul etmeye devam edeceğini, ancak bunun için önce madencilerin kripto para madenciliği için temiz enerji yöntemlerini benimsediğini doğrulaması gerektiğini belirtti.
Tesla resmi olarak Mart ayında bitcoin kabul etmeye başlamıştı, ancak Mayıs ayında artık araç alımları için bitcoin almayacağını ve para birimi daha verimli, sürdürülebilir bir enerji kaynağına geçiş yapana kadar sahip olduğu bitcoinler ile ticaret yapmayacağını açıklamıştı.
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İklim bilimcilerin bitcoin madenciliği için gereken elektrik kullanımı konusunda endişeleri bulunuyor. Kripto para madenciliği, yeni paralar kazanmak için matematiksel bulmacaları çözen yüksek düzeyde bilgi işlem gücü gerektiriyor. Araştırmacılar 2018'de kripto para biriminin popülaritesindeki artışın aşırı elektrik talebi yaratabileceğini ve aşırı karbon salınımına neden olacağını belirtmişti.
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