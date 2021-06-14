Elon Musk'tan Bir Bitcoin Açıklaması Daha: Tek Bir Şartımız Var; O da...

Elon Musk'ın Tesla'sında Bitcoin kargaşası devam ediyor. Tesla, ödeme aracı olarak Bitcoin kabul edeceğini ancak bunun bir şartla gerçekleşebileceğini söyledi. İşte o şart...