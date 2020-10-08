Yolun Sonunu Gören Telefonlar Kervanına Bir Yenisi Daha Eklendi

Üç yılını dolduran Google Pixel 2 için yolun sonu göründü: Pixel 2'nin destek süresi, işte bu tarihte sona eriyor...

Google Pixel 2'nin Desteği Aralıkta Bitiyor

Google'ın Pixel 2 serisi telefonları, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle üç yaşını doldurdu. Pixel telefonlarda bu, genellikle telefonun destek süresinin tamamlandığı anlamına geliyor. Ancak bu kesin bir kural değil ve Pixel 2 ile Pixel 2 XL, bir güncelleme daha alacaklar.

Android Police'e göre bu güncelleme, aralık ayında bir güvenlik güncellemesi olarak gelecek. Bu güncellemenin içerisinde kasım ve aralık ayının kritik onarımları bulunacak.

Google, Pixel 2 ile birlikte destek süresini üç seneye uzatmıştı. Daha önceki Pixel telefonlar, iki sene işlev güncellemesi ve bir sene güvenlik güncellemesi alıyorlardı. Pixel 2'den bu yana her ikisi için de üç sene destek sunuluyor.

Pixel telefonlar, üç senelik destek süresine rağmen iPhone'larla bu konuda yarışamıyor. Apple'ın desteği, beş sene önce çıkan iPhone 6S'e kadar uzanıyor ve bu telefon, iOS 15 çıktığında, yani altı yaşındayken de güncelleme alacak. Google'ın diğer Android üreticilerinden farklı yapan ise, dilerse böyle bir şeyi Pixel telefonlarla daha kolay deneyebilecek olması.

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