Yonga Devi Qualcomm, Apple M1'e Cevabını "SC8280" ile Verecek

Yonga devi Qualcomm'dan, Apple'ın M1 işlemcisine sert bir cevap geliyor. Qualcomm SC8280 için hazır olun!

  • Ercan Uğurlu
Qualcomm, Apple'a Cevabı "SC8280" ile Verecek

Apple, geçtiğimiz kasım ayında ilk ARM tabanlı Mac'lerini piyasaya sürdüğünden beri Qualcomm ve Microsoft'un, Windows tarafından daha rekabetçi olabilmek için ne tanıtacağı, nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Zira Apple'ın M1 yongaları Snapdragon 8cx Gen 2'yi ezici bir şekilde yendi -ki Snapdragon 8cx Gen 2, henüz geçtiğimiz eylül ayında duyurulmuştu. Peki, Qualcomm ne yapacak?

WinFuture'ın haberine göre Qualcomm yeni bir şeyler üzerinde çalışıyor. Kod adı ise şimdilik SC8280 olarak anılıyor. Bilgilere göre bu işlemci şu an test aşamasında ve 2 farklı versiyona sahip olacak. Biri temel model olacakken, bir diğeri daha yüksek performans sağlayacak.

Ayrıca bir güzel haber de bağlantı konusunda. Snapdragon X55 5G modem ile beraber entegre şekilde geleceği söylenen "SC8280", yeni Cortex-X1 çekirdeğinin daha özelleştirilebilir halini taşıyacak.

20x17 milimetre boyutlarına sahip olacak işlemcinin 8'den daha fazla çekirdek içereceği iddiası da yeterince güçlü. Snapdragon SC8280'in 32 GB'a kadar LPDDR4X RAM desteği içereceği de şimdilik bilinenler arasında. Ancak bunlardan başka şu an için bu yeni işlemci hakkında bir bilgi yok. Muhtemelen yakında daha fazla bilgiye ulaşacağız.

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