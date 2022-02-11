Uzaylı Arayışında Yeni Bir Çaba Daha: Tek Bir Uzaylı İzi Bile Bulunamadı!

Galaksinin merkezinde yaşam arayışı devam ediyor. Yeni bir araştırma oldukça kapsamlı bir bölgeyi tarasa da, herhangi bir uzaylı izine rastlanmadığı bildiriliyor!

  • Levent Öztürk
Uzaylı Arayışında Yeni Bir Çaba Daha

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