YouTube'un 24 Saatte En Çok Görüntülenme Rekorunun Yeni Bir Sahibi Var

Güney Kore pop müzik gruplarının (kpop) yıldızlarının YouTube izleme rekorlarını kırmasına alışkınız. Ancak bu kez yeni "Dynamite" klibiyle 101,1 milyon izlenmeye ulaşan BTS, Blackpink'in 86,3 milyon izlenme rekorunu kırmakla yetinmedi, bu kadar kısa sürede 100 milyonu geçen ilk video oldu.
Klip, aynı anda 3 milyon izleyiciye ulaşarak YouTube'un aynı anda en çok izleme rekorunu da kırdı. YouTube, Eylül 2019'da reklam görüntülenmelerini 24 saatlik hesaplamalara dahil etmeyi durdurmuştu. Bu nedenle Blackpink'in rakamlarında olduğu gibi, BTS'nin de rakamları muhtemelen gerçeği yansıtıyor.
BTS'nin ulaştığı sayılar, şu an Güney Koreli ünlülerin tekelinde olsa da, YouTube'un genişlemeye devam ettiğinin bir göstergesi.
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