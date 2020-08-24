YouTube'un 24 Saatte En Çok Görüntülenme Rekorunun Yeni Bir Sahibi Var

Güney Koreli pop grubu BTS, YouTube'un önemli bir rekorunu ezdi ve geçti. 24 saatte en çok görüntülenen YouTube videosu unvanı, artık Güney Koreli BTS'ye ait!