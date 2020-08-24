İşte Gelişmiş Yaşam ve Sağlık Asistanı HUAWEI Band 4 Pro Özellikleri

Geliştirilmiş konforu, uzatılmış pil ömrü, yüksetilmiş sağlık takibi ve optimize edilmiş akıllı fonksiyonları sayesinde daha kolay ve rahat bir kullanıcı deneyimi sunan HUAWEI Band 4 Pro, tüm tüketiciler için iyi bir seçim. İşte HUAWEI Band 4 Pro özellikleri ve fiyatı!