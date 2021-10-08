YouTube'da Bir Dönemin Sonu: Rewind Videoları Tarih Oldu!

YouTube sosyal sıkıntılar ve COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de Rewind 2020 videosu yayınlamamıştı. Sular durulmuş olmasına rağmen, 2021 için de böyle bir video hazırlanmayacak ve bu gelenek bundan sonra da tarihin tozlu sayfalarına gömülecek gibi görünüyor.
Tubefilter'ın haberine göre, YouTube yıl sonu özeti gibi hazırladığı Rewind videolarını kesin olarak bitirme kararı aldı. Ancak firma, bu iptalin nedenini 2018'de hazırlanan Rewind 2018 videosunun aldığı negatif tepkiler olmadığını söylüyor. Gerekçe, YouTube'un artık çok büyümüş olması ve bir yıllık etkinliği tek bir video ile özetlemenin mümkün olmaması.
YouTube bunun yerine MrBeast ve Slayy Point gibi içerik üreticilerinden yıl sonu videoları hazırlamalarını isteyecek ve bu videoları sosyal medya mecralarında tanıtacak. Trend listeleri, ödül törenleri ve şu anda içeriği bilinmeyen "etkileşimli deneyim" videoları da olacak.
2010'de yayınlanmaya başlayan Rewind, kısa sürede büyük ilgi gördü. YouTube'daki bir yıllık büyük etkinlikleri özetliyordu. Ancak 2018'de firma büyük bir hata yaptı. Pewdiepie gibi büyük içerik üreticileri ve YouTube kullanıcılarının çok ilgisini çeken bazı videolar listeye dahil edilmeyince YouTube kullanıcılarından büyük tepkiler gelmişti.
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