YouTube, Bir Videonun Herhangi Bir Anına Emoji Bırakmayı Test Ediyor

Bazen bir YouTube videosu, basit bir yorumdan veya "beğenme" ya da "beğenmeme" ifadesinden daha farklı bir geri bildirime ihtiyaç duyabilir. YouTube, şimdilik küçük bir kanal grubu için, zamana özel emoji tepkilerini test ediyor. Test edilen bu özellik ile izleyiciler, bir videodaki belirli bir an dikkatlerini çektiğinde, o an için bir emoji ile tepki verebiliyor.
Ayrıca kullanıcılar, bir video boyunca başkalarının nasıl tepki verdiğine dair bir fikir de edinebiliyor. Her videonun yorum bölümünde, Facebook Live ve Twitch tarafından zaten sunulan özelliklere benzer şekilde, o ana kadar emoji tepkilerini gösterecek ayrı bir tepki paneli bulunacak.
YouTube ekibi, yeni özellikle ilgili olarak "Bu testin parçası olan bir video izliyorsanız, videonun yorum bölümünü açıp tepki paneline dokunarak tepki verebilir ve kalabalığın tepkilerini görebilirsiniz. Ayrıca bu test, diğer izleyicilerin hangi anlara tepki verdiğini de gösterecek (izleyiciler anonimleştirilecek - her bir tepkiyi kimin gönderdiğini göstermeyeceğiz). Birden fazla tepki grubunu test ediyoruz ve testin gidişatına bağlı olarak farklı tepkileri ekleyip çıkaracağız" yazdı.
Google, YouTube'da sık sık yeni özellikleri test ediyor ancak bu özellikler her zaman genel kullanıma sunulmuyor. Örneğin kısa bir süre önce YouTube, kullanıcıların yorumlarını bir videodaki belirli noktalara göre zamanlamasına izin vermeyi ve "beğenmeme" düğmesini gizlemeyi test etti. Kullanıcı etkileşimi söz konusu olduğunda, YouTube üzerinde çok fazla seçenek olduğunu söyleyemeyiz.
Emoji tepkileri, diğer sosyal medya platformlarının bazılarında başarılı olurken, bazılarında başarı yakalayamadı. Twitter geçtiğimiz yıl tweet'lere emoji tepkileri denedi ve tepkiler büyük ölçüde değişkendi. Ancak tweet'lerden farklı olarak videolar çok daha uzun süreli bir etkileşim aracı olduğu için daha fazla ilgi görebilir.
YouTube içerik oluşturucularının, yaptıkları bir şakanın ne kadar etkili olduğunu anlayabilmek gibi çeşitli konularda daha detaylı kullanıcı geri bildirimi almaları da bu sayede mümkün olabilir.
YouTube, şu anda az sayıda kanalda emoji tepkilerini test ediyor, ancak ne kadar ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak özelliği genişletebilir. Kullanıcılar, sevinç gözyaşlarıyla dolu bir yüz, bir kalp, şok olmuş bir yüz, kutlamalar, bir soru işareti, fikir ampulü ve çığlık atan bir kedi de dahil olmak üzere pek çok farklı emoji tepkisi kullanabilecek.
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