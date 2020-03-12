Kaplumbağaların Plastik ile İmtihanı

Deniz ve okyanuslardaki plastik çöplerin, kaplumbağaların başına ne işler açtığının eminiz hiç kimse farkında değil...

  • Levent Öztürk
Plastikler kaplumbağaları kendine çekiyor
Joseph Pfaller

Plastikler, deniz kaplumbağaları için oldukça tehlikeli olabiliyor. Çünkü, araştırmaya göre, bu deniz canlıları plastik kokusunu yiyecek ile karıştırabiliyor.

Florida Üniversitesi, Gainesville'den Joseph Pfaller'ın söylediğine göre araştırma, deniz kaplumbağalarının biyolojik olarak kirlenmiş plastiklere, yiyecek kokularına verdiklerinin benzeri bir şekilde tepki verdiklerini ortaya koyuyor. Üstelik kaplumbağalar plastik çöplerine sadece görüntüleri yüzünden değil, kokuları yüzünden de yaklaşıyor.

Biyolojik kirlenme, okyanuslardaki plastiklerde olduğu gibi, ıslak yüzeylerde alg, bitki, mikrop ve küçük hayvanların birikmesiyle gerçekleşiyor. Deniz kaplumbağalarının plastikleri denizanası gibi avlar ile karıştırdıkları uzun süredir düşünülüyordu ancak kokunun buradaki rolü bilinmiyordu.

Current Biology dergisinde yayınlanan araştırma ve ortak yazarı Stanford Üniversitesi Hopkins Deniz Yaşamı İstasyonu'ndan Matt Savoca, deniz avcılarının iyi yerel avlanma konumlarını bulmak için kullandıkları kokuların, aynı zamanda biyolojik kirlenme geçirmiş plastik çöplerinden de geldiğini söylüyor. Bu yüzden de araştırmacılar, bunun kaplumbağalar için ne anlama geldiğini araştırmaya başlamış.

Pfaller'ın söylediğine göre araştırma sonucunda, kaplumbağaların biyolojik kirlenme geçirmiş plastiklerden gelen kokular ile yiyeceklerinden gelen kokulara aynı yoğunlukla tepki verdikleri fark edilmiş.

Gelecek araştırmalar, araştırmacıların plastiklerdeki hangi kimyasalların kaplumbağaları çektiğini belirlemelerine ve havasal koku kaynaklarının rolünü incelemelerine yardımcı olacak. Pfaller, okyanuslardaki plastik probleminin sadece denizanasına benzeme veya kaplumbağanın burnuna takılan bir parçadan ibaret olmadığını, yeni bulguların da bilmecenin önemli ve sorun yaratan parçaları olduğunu, plastiklerin tüm kaplumbağalar için tehlikeli olduğunu belirtiyor.

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