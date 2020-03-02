YouTube'a Yapılan İtirazlar, Duvara Çarptı!

Google'ın geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan son şeffaflık raporu, pek çok YouTuber'ın yıllardır bildikleri bir şeyi doğruladı: "Videonuz YouTube tarafından kaldırıldıktan sonra tekrar geri getirmek oldukça zor." Son üç ay içerisinde itirazlar ve tekrar sunumlar hakkındaki veriye göre itirazların %78'i reddediliyor.
YouTube geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde platform üzerinde 5,9 milyon videonun kural ihlali sebebiyle platformdan kaldırıldığını bildirdi. Buna karşılık bu dönemdeki videoların çok küçük bir kısmı, dönemde kaldırılan videoların ancak %1,9'u itiraz konusu oldu ve itirazların sadece 23.471'i kabul edildi.
Dördüncü çeyrekte, kaldırıldıktan sonra tekrar yayına alınan videoların bir kısmı önceki dönemlerde gerçekleşen itiraz ve kaldırmaları gösteriyor olabilir. Ancak YouTube tarafından sunulan tek dönemlik itiraz ve geri getirme verisi, itirazların %78'inin başarısız olduğunu söylüyor.
Aylık 2 milyar kullanıcısı bulunan YouTube'un itiraz süreci, içerik yaratıcılarının sürekli şikayetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hatta YouTuber Sendikası tarafından yürütülen bir kampanyada, YouTube'un itiraz süreci ile ilgilenecek üçüncü parti bir konsey kurması istemişti. Cuma günü yayınlanan şeffaflık raporu, tek çeyreklik de olsa ilk defa itiraz süreci ile ilgili verilerin yayınlandığı rapor oldu.
Bu arada YouTube, farklı bir kesim tarafından da, kaldırılması gereken videoları yeterince verimli bir şekilde kaldırmadığı için eleştiriliyor.
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