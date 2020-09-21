iOS 14'te Şimdi de YouTube Sorunu Çıktı

iOS 14 yayınlanır yayınlanmaz ortaya çıkan ilk sorunun ardından, şimdi de ilginç bir YouTube sorunu ortaya çıktı. Yeni iOS'ta YouTube videosu izlerken "resim içinde resim" işlevini kullanmak istiyoranız, biraz daha beklemeniz gerekebilir. MacRumors'a göre YouTube'un mobil web sitesi, iOS 14'ün resim içinde resim (PIP) modunu desteklemeyi durdurdu.
YouTube Premium kullanıcılarının PIP'i kullanabildikleri söyleniyor, ancak YouTube'un bilerek mi bir kısıtlama uyguladığı belli değil. iPad'de açılan YouTube'un masaüstü sürümünde bir sorun olmadığı söyleniyor. YouTube uygulaması ise iPhone'da Premium üyeliği olsanız da olmasanız da PIP'i desteklemiyor.
YouTube Preimum, arka planda yürütme gibi ek özelliklerle geldiğinden bu değişiklik bilerek yapılmış olabilir. Yine de mevcut olan bir işlevin kaldırılması kullanıcılar için sinir bozucu hale gelebilir.
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