YouTube, Sizi Premium Üye Yapmakta Kararlı: Şimdi de Deneysel İşlevler...

YouTube, ücretli Premium hizmetine geçmenizi hiç olmadığı kadar istiyor. YouTube'un sahibi Google, şimdi sizi ikna etmek için bir değişiklik daha yapıyor ve deneysel işlevleri Premium kullanıcılarının hizmetine sunuyor.
Deneysel işlevlerin Eylül ayının orasına kadar tüm kullanıcılara rastgele olarak sunulacağı belirtiliyor. Bu tarihten sonra test edilecek işlevler, Premium kullanıcılarının hizmetinde olacak. Test edilen bütün işlevlerin yalnızca Premium'da sunulacağını sanmıyoruz, ancak firma bu yöntemi Premium için bir teşvik olarak kullanacak gibi görünüyor.
Premium kullanıcılarına sunulan yeniliklerden birincisi, yalnızca iOS'ta çalışıyor ve videoları ana sayfadan seyretmenize izin veriyor. İkinci yenilik web üzerinden sesinizle video araması yapmanıza izin verirken sonuncusu, konuları İspanyolca, Fransızca veya Portekizce dillerinde filtrelemenize izin veriyor. Tüm bu işlevler belirli bir süreyle sunuluyor.
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