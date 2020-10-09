YouTube, Sizi Premium Üye Yapmakta Kararlı: Şimdi de Deneysel İşlevler...

Ücretli Premium üyeliğe geçmenizi isteyen YouTube, bu olanağı yalnızca Premium üyelerine sunmaya başladı!

YouTube, Deneysel İşlevleri Ücretli Üyelere Açtı

YouTube, ücretli Premium hizmetine geçmenizi hiç olmadığı kadar istiyor. YouTube'un sahibi Google, şimdi sizi ikna etmek için bir değişiklik daha yapıyor ve deneysel işlevleri Premium kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

Deneysel işlevlerin Eylül ayının orasına kadar tüm kullanıcılara rastgele olarak sunulacağı belirtiliyor. Bu tarihten sonra test edilecek işlevler, Premium kullanıcılarının hizmetinde olacak. Test edilen bütün işlevlerin yalnızca Premium'da sunulacağını sanmıyoruz, ancak firma bu yöntemi Premium için bir teşvik olarak kullanacak gibi görünüyor.

Premium kullanıcılarına sunulan yeniliklerden birincisi, yalnızca iOS'ta çalışıyor ve videoları ana sayfadan seyretmenize izin veriyor. İkinci yenilik web üzerinden sesinizle video araması yapmanıza izin verirken sonuncusu, konuları İspanyolca, Fransızca veya Portekizce dillerinde filtrelemenize izin veriyor. Tüm bu işlevler belirli bir süreyle sunuluyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
PC'nizden Gelebilecek 5 Acayip Ses: Bu Sesler, Size Ne Anlatıyor?
Lamborghini'nin Yeni "Tavansız Hız Canavarı" Ortaya Çıktı
212 Photography Istanbul, OPPO Desteğiyle Açıldı
İddiaya Göre Qualcomm Kendi Snapdragon 875 Telefonunu Yapıyor
İddiaya Göre iPhone 12, Hatta iPhone 13 Bile Çentikten Vazgeçmeyecek

 

 