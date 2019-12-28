YouTube'tan Telif Hakkı Sorunu için Yeni İşlev

YouTube'un telif hakkı talep sistemi, zaman zaman içerik üretenlerin canını sıkabiliyor. Platformun çapraz kontrol sistemi Content ID, videolara çoğu zaman çok acımasız davranıyor ve para kazanma özelliğini kapatıyor veya videoyu yayından kaldırıyor.
Sistemin verdiği kararlara nasıl itiraz edeceğiniz de pek açık değil ve çoğu zaman, telif hakkı sahiplerinin son sözü geçerli oluyor. Şimdi ise YouTube, içerik oluşturanların işini bir miktar kolaylaştıracak bir adım attı. Kullanıcılar, artık hangi videoların telif hakkı içeren materyallere sahip olduğunu YouTube Studio Dashboard içerisinde görebiliyor ve videodaki bu bölümleri kolayca kaldırabiliyorlar.
"Videos" sekmesinde görünen yeni "Restrictions" (kısıtlamalar) sütunu, hangi videolarda sorun olduğunu kolayca görmenizi sağlıyor. Buna tıklayarak videonun hangi bölümlerinin telif hakkı ihlali içerdiğini görebiliyorsunuz. Eğer sorun müzikte ise, müziği değiştirebiliyor veya susturabiliyorsunuz. Sorun videoda ise yeni Trim seçeneği sayesinde telif hakkı ihlali olan bölümü videodan çıkarabiliyorsunuz.
Yenilik sayesinde içerik oluşturucular, videolarının para kazanma özelliğini açık tutabilecekler. Ancak yenilik, asıl sorunu çözmüyor. Büyük firmalar, telif hakkı sorunlarında neredeyse bütün gücü ellerinde bulundurmaya devam ediyorlar. Yanlışlıkla yapılan veya firmanın sistemi kötüye kullanarak yaptığı bir telif hakkı talebinde videodaki belirli bölümleri kırpmaktan fazla yapacak çok fazla şeyiniz bulunmuyor.
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