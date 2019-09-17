YouTube, TV Dostu Arayüzünü Kapatıyor
YouTube, bir süredir yayında olan bu özel arayüzünü kapatıyor!
YouTube'un "Leanback" arayüzünü kullanıyorsanız, yakında bir alternatif bulmanız gerekecek. Firma, Leanback sayfasında bu işlevin "yakında kapanacağını" duyurmaya başladı.
Bu değişiklik, elbette sizi YouTube videolarını izlemekten alıkoymayacak. Ancak oturma odanızda kullanımı kolay bir YouTube arayüzüne sahip olmak istiyorsanız, başka bir cihaz kullanmanız gerekebilir.
YouTube'un web uygulamasını neden kaldırdığı henüz bilinmiyor. Android Police'in iddiasına göre bunun nedeni, cihaz üreticilerinin web tarayıcısını kullanarak YouTube uygulamasını atlatmalarını engellemek. Ancak hamlenin nedeni, web sürümünün eskisi kadar gerekli olmaması da olabilir. Bugün çoğu kullanıcı, benzer bir arayüz sunan bir smart TV'ye, konsola veya medya merkezine sahip. Bu durumlarda Leanback gibi arayüzlere ihtiyaç kalmıyor.
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