YouTube, TV Dostu Arayüzünü Kapatıyor

YouTube, bir süredir yayında olan bu özel arayüzünü kapatıyor!

YouTube, TV Dostu Arayüzünü Kapatıyor

YouTube'un "Leanback" arayüzünü kullanıyorsanız, yakında bir alternatif bulmanız gerekecek. Firma, Leanback sayfasında bu işlevin "yakında kapanacağını" duyurmaya başladı.

Bu değişiklik, elbette sizi YouTube videolarını izlemekten alıkoymayacak. Ancak oturma odanızda kullanımı kolay bir YouTube arayüzüne sahip olmak istiyorsanız, başka bir cihaz kullanmanız gerekebilir.

YouTube'un web uygulamasını neden kaldırdığı henüz bilinmiyor. Android Police'in iddiasına göre bunun nedeni, cihaz üreticilerinin web tarayıcısını kullanarak YouTube uygulamasını atlatmalarını engellemek. Ancak hamlenin nedeni, web sürümünün eskisi kadar gerekli olmaması da olabilir. Bugün çoğu kullanıcı, benzer bir arayüz sunan bir smart TV'ye, konsola veya medya merkezine sahip. Bu durumlarda Leanback gibi arayüzlere ihtiyaç kalmıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Huawei Mate 30 Serisi Tamamen Sızdı
Galaxy Note 11 ve Galaxy S11 Olmayabilir!
YouTube, TV Dostu Arayüzünü Kapatıyor
Uygun Fiyatlı Nokia 2.2 Türkiye'de!
Kafa Karıştıran Google Pixel 4a Sızıntısı

İlginizi çekebilir

 

 