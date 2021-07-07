Yeni Komplo Teorisi: Düz Dünyacılardan Sonra, "Kuşlar Gerçek Değil" İddiası

Çok saçma şeyleri körü körüne savunan gruplar bir şekilde hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Buna en güzel örnek, herhalde Dünya'nın düz olduğunu savunanların azımsanamayacak kadar fazla olmasını gösterebiliriz. Ama hepsi bu kadar da değil. Şimdi de, kuşların aslında gerçek olmadığını savunanlar ortaya çıktı.
Kuşların gerçek olmadığını iddia eden "kuşlar gerçek değil" grubu, başkalarını kendi görüşlerine çekmek umuduyla ABD'de bir miting düzenledi.
Bu konuda bilgisi olmayanlar için belirtmek gerekirse, bu grup kuşların bir zamanlar gerçek olduğunu, ancak 2001'de eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından dronlarla değiştirildiğini iddia ediyor. Bu komplo teorisine göre yeni robot kuşlar, Amerikalıları izlemek için kullanılıyor.
Birdsarentreal (kuşlar gerçek değil) hesabı, Instagram üzerindeki kamyonlar dolusu kuşun serbest bırakılmasını gösteren "ikna edici kanıtların" videosunun altında "Her şeyin başladığı yer. 26 Ekim 2001" yazdı. Mesajda şunlar söyleniyordu: "Aldatıcı ve kötü Vatanseverlik Yasası'nın kongreden geçtiği gün. Bu korkunç videoları toplum içinde izleyemiyorum, öfkeden kontrolsüzce titriyorum. Hıçkırıyorum. Sessiz kalamıyorum."
Mesaj bu kadarla da sınırlı değil. Devamı şu şekilde: "Hükümet 2001 yılında son gerçek kuşu öldürdükten sonra, bu kayıtlarda gösterildiği gibi, ilk prototip kuş dronların beta sürümlerini serbest bıraktı. 27 Ekim 2001'de PEARL HARBOR'IN gerçekleşmesi NE TESADÜF. Ancak kimse bağlantıyı kuramıyor gibi gözüküyor. Koyunlar... Bana yanlış bilgili deyin, aptal deyin, eğitimsiz deyin, umurumda değil. Sırf 'liseye' gitmemiş olmam daha az zeki olduğum anlamına gelmez. Sadece hepiniz gibi beyni yıkanmış ve kurumsallaşmış değilim. Biliyorum ki ben #WOKE'um (uyanmış) ve bir gün hepiniz göreceksiniz."
Önermenin bariz bir şekilde saçma olmasına rağmen, hareketin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı birçok destekçisi bulunuyor. Springfield, Missouri'de gerçekleşen mitinge, kuşların robot olduğunu yaymak için orada oldukları göz önüne alındığında çok sayıda insan katıldı.
İlk olarak 2017'de bir üniversite öğrencisi tarafından ortaya atılan (veya kuşların robot olduğuna ve herkesin yalan söylediğine inanıp inanmadığınıza bağlı olarak ortaya çıkarılan) komplo teorisi, 1950'lerde CIA'in iki sorunla karşı karşıya olduğunu iddia ediyor:
- Tüm ABD nüfusu nasıl gözetlenir?
- Kuşların süslü CIA arabalarını pislemeleri nasıl durdurulur?
Ve teoriye göre bu iki sorunun cevabı belli: ABD'li vatandaşların her konuşmasını dinlemek için kuşları küçük robot dronlarla değiştirmek.
Kuşlar Gerçek Değil grubunun internet sitesinde yazana göre de "Eski bir CIA ajanından çalınan bir transkriptte, 'evet, üst düzey yöneticiler kuşların arabalarının camlarını pisletmesine o kadar sinirlendiler ki, Kuzey Amerika'daki her bir uçan tüylü yaratığı yok etmeye yemin ettiler' diyor".
Teorinin devamında söylenenlere göre 1969'da John F. Kennedy, değiştirilmeye hazır olan gerçek kuşları öldürecek "Turkey X500" robotunun prototipini gördükten sonra plana karşı çıktığı için suikaste uğradı. Birkaç deneme ve güncellemeden sonra, kuşlar nihayet 2001'de Obama tarafından serbest bırakıldı, çünkü bu onun komplo teorilerinde yaptığı türden bir şey.
Hareket, şu anda ya oldukça eğlenceli olacak ya da dünya çapında bir komplonun kapılarını aralayacak bir belgesel dizisi için hazırlanıyor.
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