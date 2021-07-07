Yeni Komplo Teorisi: Düz Dünyacılardan Sonra, "Kuşlar Gerçek Değil" İddiası

Dünya'nın düz olduğuna inananlardan sonra, bir garip komplo teorisi daha: Etrafımızdaki kuşların gerçek olmadığını savunanlar, miting bile düzenleyerek gövde gösterisi yaptı!