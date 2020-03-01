Google, "Profil Kartları" İşlevini Deniyor

Google, arama sonuçlarında hakkınızda bilgiler sunan bir profil kartı işlevini deniyor!

Google, "Profil Kartları" İşlevini Deniyor

Google'da bazı aramaların sonuç sayfalarında "bilgi paneli" görüntüleniyor. Örneğin "Levent Kırca" yazdığınızda Wikipedia'dan alınan bazı özet bilgilerle karşılaşıyorsunuz.

Google'ın şimdi herkes için benzer bir profil kartı oluşturmayı planladığı ortaya çıktı. Bu kartların farkı ise kişiselleştirilmelerinin mümkün olması. Yani insanlar adınızı arattığınızda ne göreceklerini düzenleyebiliyorsunuz. Yenilikle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, Android Police işlevle ilgili üç destek sayfası keşfetti. Buna göre profil kartları kişiselleştirilebiliyor ve artık ölen Google+ profillerinin yerine geçiyor.

İşlevin henüz bütün dünyaya açılmadığı anlaşılıyor. İşleve ulaşabilenler, kartlarını telefonları üzerinden düzenleyebiliyorlar. Google, bunun için google.com'u ziyaret edip, hesabınıza oturum açıp, "Arama kartımı düzenle" diye aratıp, "Düzenle"ye basmanın yeterli olduğunu söylüyor.

Arama kartları sadece kişiselleştirilebilir değil, aynı zamanda isteğe bağlı. Ünlülerin aksine Google, herkes için otomatik olarak kart oluşturmuyor. İşlevin sadece telefonlara özel mi olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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