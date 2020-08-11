Yüzerken Performansınızı Akıllı Saat ile Arttırmak Mümkün

İster sağlam bir yüzücü olun ister yüzmeyi yeni öğrenen biri... Bu yaz denizde ve havuzda performansınızı artırmak istiyorsanız, yüzme verilerinizi takip edecek ve kalp atışı takibi, harcanan kalori takibi, mesafe takibi gibi gelişmiş özellikleriyle sizi dinleyip daha iyisi için yönlendirecek bir asistana ihtiyaç duyabilirsiniz. 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı akıllı saat HONOR MagicWatch 2 ile yüzme antrenmanlarınızı rahatça ölçümleyip, kulaçlarınızı daha iyi bir performans için atabilirsiniz.
HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, yüzme sporunda kendini geliştirmek isteyenler için iyi bir akıllı saatin neler yapabileceğini ve önemini sıralıyor:
SWOLF skoru: Ne kadar verimli yüzüyorsunuz?
Profesyonel yüzücüler kadar bunu keyif için yapanlar da yüzmelerini verimli kılmak için SWOLF skoru adı verilen bir ölçüme göre performanslarını takip ederler. Bu skor, belirli bir mesafe için kulaç sayınızın suda geçirdiğiniz süreyle olan kombinasyonudur. Böylece mesafeyi ne kadar sürede kat ettiğiniz ve bu mesafe için kaç kulaç attığınız ölçülerek bir SWOLF skoru oluşturulur. Bu skor ne kadar düşükse, o kadar verimli yüzdüğünüz anlamına gelir. Bu skoru takip edebilen yüzme modları barındıran HONOR MagicWatch 2, siz yüzerken veriminizi takip ederek sizi daha iyisi için teşvik ediyor.
Yüzmeyi sevenlere özel antrenman ve sağlık takibi verileri
HONOR MagicWatch 2, açık deniz ve havuzda yüzme aktivite takibi modlarıyla performansınızı ölçerken, SWOLF skoruna ek olarak yüzülen mesafe, harcanan kalori ve yüzme hızı gibi sonuçları da veriyor. Huawei TruSeen™ 3.5 teknolojisi ile sağlanan ve akıllı saatinizden rahatça takip edebileceğiniz bu veriler ile yüzme performansınızı ister açık denizde ister havuzda olsun, daha iyi anlayabiliyor ve geliştirebiliyorsunuz. Tüm bunların dışında suyun altında kalp ritmini ölçebilen HONOR MagicWatch 2, olası sağlık sorunlarını tespit etmek için de bir uyarı kaynağı görevi görebiliyor.
Güneşin keyfini çıkarırken akıllı telefona bağlı kalmayın
Aktivite ve sağlık takibi özelliklerinin dışında birçok farklı akıllı özelliğe de sahip olan HONOR MagicWatch 2, suyun dışında da oldukça kullanışlı. Bluetooth bağlantısı sayesinde telefon aramaları yapabilme ve gelen aramaları yanıtlayabilme özelliği sunan akıllı saat, bu sayede plaj çantanızın derinliklerinde telefon arama problemini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, üzerinde yer alan 4GB'lık depolama alanına yükleyebileceğiniz şarkıları herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan Bluetooth üzerinden bir kulaklık veya hoparlöre bağlayarak çalabiliyorsunuz. Böylece HONOR MagicWatch 2, bir aktivite/sağlık takibi cihazı olmanın dışında, sahil ya da havuz başı keyfinize eğlence katan bir akıllı saat görevi de görüyor.
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