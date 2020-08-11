Yüzerken Performansınızı Akıllı Saat ile Arttırmak Mümkün

Yüzerken kalp atışı takibi, harcanan kalori takibi, mesafe takibi gibi gelişmiş özellikler sunan akıllı bir asistanla performansınızı artırmanız mümkün. 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı HONOR MagicWatch 2, gelişmiş spor ve sağlık takibi özellikleriyle yüzme antrenmanlarınızı bir adım ileri taşıyor.