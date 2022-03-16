Rusya'da VPN kullanımı, Yüzde 2.088 Oranında Arttı

Rusya'nın Facebook ve Instagram platformlarına erişimi engellemesinin ardından, kısıtlamaları aşmak için kullanılan VPN uygulamalarına olan talep ülkede hızla artıyor. Rusya, Facebook yasağını, firmanın Rusya medya kanallarının Facebook platformunda yasaklamasından sonra almıştı. Instagram'ı ise, Meta'nın Rus ordusu ve yöneticilerine yönelik şiddet mesajlarını serbest bırakması nedeniyle uygulamaya koydu.
Veri izleme firması Top10VPN'in haberine göre, 13 Mart itibarı ile Rusya'da bir önceki aya göre VPN kullanımında yüzde 2.088 artış görüldü. Savaş nedeniyle getirilen yaptırımlara ek olarak, Rusya da pek çok siteyi engellemiş durumda. Analize göre aralarında BBC News, Deutsche Welle ve Voice of America'nın sitesi de olmak üzere, yaklaşık 300 site şu anda ülkede yasaklı.
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