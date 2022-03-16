Rusya'da VPN kullanımı, Yüzde 2.088 Oranında Arttı

Rusya'da uygulanan Facebook ve Instagram yasağı sonrasında, ülkedeki VPN kullanımının yüzde 2.088 oranında arttığı bildirildi.

Rusya'da VPN kullanımı, Yüzde 2.088 Oranında Arttı

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Rusya'da VPN kullanımı, Yüzde 2.088 Oranında Arttı

 

 