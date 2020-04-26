Zoom Kullanımında Yaşanan Artış, Beraberinde Bir İtiraf da Getirdi

Zoom, bir zamanlar daha çok iş görüşmeleri için tercih edilen bir uygulama olabilir. Ancak artık, Koronavirüs salgınının da büyük etkisiyle temel işlevi sosyalleşmeye dönüştü. Firma, Dünya genelinde insanların evlerinde kalmak ve yakınları ile uzaktan görüşmek zorunda kalmaları ile beraber, hafta sonu kullanımında %1.900 gibi devasa bir artış görüldüğünü açıkladı. Ayrıca öğle zamanı buluşmalarında %500 ve hafta içi akşam 5 ile 9 arasındaki aramalarda %700 artış gözlemleniyor.
Firmanın baş ürün yetkilisi Oded Gal, bu değişimin hızlı yaşandığını söyledi: "Kullanım amaçları değişti. Halen iş görüşmeleri için sıklıkla kullanılıyoruz. Ama aynı zamanda da sosyal etkinlikler için kişisel kullanım hızla arttı. Ve, bir ölçüde, cenazeler gibi pek mutlu olmayan durumlar da işin içine girdi. Bizim açımızdan bu büyük bir değişim."
Geçtiğimiz günlerde Zoom CEO'su Eric Yuan tarafından doğrulanana göre de firma, Nisan ayında 300 milyon günlük kullanıcıyı geçti. Bu sayı, Mart ayından bu yana 100 milyon kullanıcı artışı anlamına geliyor. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, küresel salgın öncesinde Aralık 2019 tarihinde hizmet sadece 10 milyon kullanıcıya sahipti.
Ancak bu devasa büyümenin yanı sıra firma pek çok güvenlik sorunuyla da karşılaştı. Kullanıcı hesaplarının karanlık web üzerinde satılmasından "zoombombing" eylemlerine, koordine edilmiş "zoomraid"lerden şifreleme standartlarına yönelik eleştirilere kadar bu sorunlar oldukça geniş bir yelpazede yer alıyordu.
Firma, bu sorunlara 1 Nisan tarihinde yayınladığı blog yazısı ile cevap vererek, önümüzdeki 90 gün boyunca tüm enerjisini mahremiyet ve güvenlik problemlerini çözmeye harcayacağını duyurdu. Aradan geçen zaman içerisinde ise Zoom, bekleme odaları ve görüşmeler için şifreler gibi yeni güvenlik özellikleri ve şifrelemeyi güçlendirmek ve "zoombombing" olaylarını durdurmaya yardımcı olmak için yeni bir güvenlik güncellemesi sundu.
Gal, Dünya'nın salgın karşısında kapanma önlemlerine geçiş yapmakta olduğunu bilmelerine rağmen firmanın bu kadar fazla kullanıcının platforma gelmesini beklemediğini itiraf ediyor ve tüm bu yaşananlara hazır olmadığını söylüyor. Ancak Zoom'un hatalarını kabul ettiğini ve bunlarla büyüdüğünü de belirtiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın