Zoom'a Üç Önemli Yenilik Birden Geliyor

Zoom, hem bireysel kullanıcılarını hem de firmaları destekleyecek üç önemli yeniliğini resmi olarak tanıttı!

  • Levent Öztürk
Zoom'a üç önemli yenilik birden geliyor

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Zoom'a Üç Önemli Yenilik Birden Geliyor

 

 