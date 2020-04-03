Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

Araştırmaya göre telefon satışları, küresel COVID-19 salgınının etkisiyle rekor bir düşüş yaşıyor. Ancak analistler, 2021 için çok da kötümser değil.

Telefon Satışları 10 Yılın En Dibinde!

Telefon satışları, yeni bir araştırmaya göre Corona virüsü salgını nedeniyle son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

CCS Insight analistlerine göre küresel salgın ekonomik etkinliği, tedarik zincirini ve tüketici talebini olumsuz etkiledi ve bunun sonucunda telefon pazarı yüzde 13 yavaşladı. Hükümet kısıtlamalarının etkileriyle ikinci çeyrekte yüzde 29'luk bir gerileme bekleniyor.

Çin'de iyileşmeye dair işaretler olsa da, satışların ve üretimin normal seviyeye dönmesi, diğer piyasalarda yaşanan sorunlar nedeniyle şu an mümkün görünmüyor. Bu yüzden 2020 yılı boyunca 2019'dakine kıyasla çeyrek milyar daha az cihaz satılacağı, toplam rakamın 1,57 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

CCS Insight'a göre Çin'den gelen veriler, sokağa çıkma yasaklarının ve tüketici belirsizliğinin telefonlardaki etkileri hakkında ipuçları veriyor. Ocak ve Şubat 2020'de satış hacminin 2019'daki aynı döneme kıyasla yüzde 44 düştüğü gözlendi. Salgına karşı sıkı tedbirler uygulayan diğer ülkelerde de ilk veriler, benzer düşüşlere işaret ediyor.

Bununla birlikte askıya alınan satın almaların 5G'nin yaygınlaşmasıyla birleşerek 2021'de önemli bir yükseliş sağlayacağına inanılıyor. CCS'ye göre satışlar 2021'de yüzde 12 artacak ve 2019'u yüzde 4 geride bırakacak. 2022'de ise telefon pazarında yüzde 13'lük bir artış bekleniyor.

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